40歲男「胃脹氣」求診 檢查竟已「癌症末期」！

生活中心／尤乃妍報導

腸胃不適不是小問題！雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒分享，一名40歲男子因胃脹氣到醫院求診，原以為只是普通腸胃問題，但卻臉色蠟黃、肚子大得不自然，立刻安排檢查後發現，竟然滿肚子腹水，影像顯示為嚴重肝硬化，還有一顆巨大肝腫瘤，確診肝癌。









40歲男以為只是「胃脹氣」 超音波竟發現「這地方」長11公分腫瘤！

衛生福利部統計我國歷年肝癌標準化發生率、死亡率趨勢。（圖／翻攝自衛福部國家肝炎及肝癌防治計畫2021—2025年）

雲林長庚醫院肝膽胃腸科主治醫師卓韋儒在臉書發文分享，一名40歲男子因為腸胃不適前往看診，原以為只是普通胃脹氣，沒想到卓韋儒立刻就發現這名男子皮膚灰暗呈土黃色、乾澀無光，眼白也偏黃。另外，他凸起的肚子摸起來異常堅硬、緊繃，表面皮膚甚至被撐到發亮，請他平躺後用手敲擊還會聽見明顯聲音，翻身時也伴隨「水聲」，此為典型的腹水徵兆。緊急安排超音波發現，其肝臟內竟藏有一顆11公分的巨大肝腫瘤。

廣告 廣告

40歲男以為只是「胃脹氣」 超音波竟發現「這地方」長11公分腫瘤！

卓韋儒提醒，當出現以上徵兆時要立即前往醫院檢查，只要半年追蹤一次肝功能加超音波，就能大大提高提早發現、治療的機會。（圖／翻攝自臉書卓韋儒醫師｜內視鏡專科・肝膽胃腸）

肝臟發出的「沉默警訊」：

1.臉部、頸部或胸前出現像紅色小蜘蛛狀的放射狀紅點蜘蛛痣（Spider Angioma）。

2.手掌兩側的大、小魚際處出現異常紅斑（Palmar Erythema）。



3.出現非勞累所引起的長期倦怠。



4.尿液呈現類似濃茶的深茶色。



5.因凝血功能變差，導致牙齦容易出血或皮膚出現不明瘀斑。

卓韋儒提醒，當出現以上異常時就應立即安排檢查，特別是B型、C型肝炎帶原者，或長期酗酒、有脂肪肝者，務必每半年進行一次腹部超音波與血清甲型胎兒蛋白 (AFP)檢查。等到「有感覺」才就醫，往往都已經到了「末期」。

原文出處：40歲男以為只是「胃脹氣」 醫一查竟發現「這地方」長11公分腫瘤！

更多民視新聞報導

醫示警「這類食物」恐誘發肝癌！研究曝小鼠一年內就罹癌

全球早發性癌症逐步上升！ 年輕男性生育力保存成挑戰

OL早餐不吃麵包改吃蛋！3個月脂肪肝神奇消失

