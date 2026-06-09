40歲男「這部位」越大性致越差！泌尿醫揭真相

生活中心／王妤倢報導



你是否經常覺得全身疲勞、提不起勁、性慾顯著降低，甚至在床上的親密時刻也開始感到力不從心？這很有可能不是因為你真的老了，而是你的身體出了狀況。泌尿科醫師蘇信豪指出，他在門診中經常遇到大約40多歲的熟男面臨「性致差」的困擾，且這些患者往往有一個共同特徵，就是「這部位」越大越沒力。對此，他也揭開了男性荷爾蒙被偷走的真相，並提供了從根本解決的醫療對策。

熟男「這部位」越大越沒性致！醫驚曝脂肪是「荷爾蒙小偷」

蘇信豪昨（8）日在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文分享，門診裡經常有40多歲、體態偏向肥胖的熟男爸爸們前來求助，表示自己最近對房事性致缺缺，且抽血報告一出來，果然都顯示睪固酮數值偏低。此時，很多人的第一直覺都會驚慌詢問：「我是不是老了？可以直接打男性荷爾蒙補充嗎？」對此，蘇信豪解釋，其實這些患者體內的睪固酮可能不是真的「罷工」了，而是被體內多餘的脂肪給活活「隱藏」起來了。



蘇信豪指出，許多中年男性肚子上囤積的「內臟脂肪」，在醫學上就像是一個狡猾的「荷爾蒙小偷」，因為脂肪組織裡含有一種叫做芳香酶的物質，會悄悄把體內珍貴的男性荷爾蒙（睪固酮），轉化為女性荷爾蒙（雌激素）。這種轉化過程不僅會導致身體陷入慢性發炎，轉化後的雌激素還會反過來抑制大腦和睪丸繼續製造睪固酮，最終在體內形成「越胖越沒力、越沒力就越胖」的痛苦惡性循環。他坦言，雖然傳統的睪固酮補充療法（TRT）能夠快速改善患者的疲勞與性功能障礙，但這終究偏向「治標」的替代方案，唯有成功減重，才是讓身體功能真正恢復的「治本」良方。

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性致缺缺提不起勁？泌尿醫揭40歲男「這部位」越大越沒力：荷爾蒙小偷

蘇信豪解釋，許多中年男性肚子上囤積的「內臟脂肪」，在醫學上就像是一個「荷爾蒙小偷」。（圖／民視新聞網資料照）





醫授2招「修復代謝」：一邊減重一邊重拾雄風

針對飽受肥胖與性致缺缺雙重打擊的男性，蘇信豪也提出了具體的醫療建議，強調應該將「減重與修復代謝」視為第一優先：

1.優先減重修復代謝：透過飲食、運動，或在醫師評估下使用 GLP-1 藥物減去脂肪，讓睪固酮自然回升：

2.橋接療法：如果初期疲勞或性功能障礙的症狀真的很嚴重，可以「短期」搭配睪固酮補充，一邊減重一邊維持生活品質，等代謝恢復了再停用。





原文出處：性致缺缺提不起勁？泌尿醫揭40歲男「這部位」越大越沒力：睪固酮女性化

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