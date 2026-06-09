40歲男「這部位」越大性致越差！泌尿醫揭真相
生活中心／王妤倢報導
你是否經常覺得全身疲勞、提不起勁、性慾顯著降低，甚至在床上的親密時刻也開始感到力不從心？這很有可能不是因為你真的老了，而是你的身體出了狀況。泌尿科醫師蘇信豪指出，他在門診中經常遇到大約40多歲的熟男面臨「性致差」的困擾，且這些患者往往有一個共同特徵，就是「這部位」越大越沒力。對此，他也揭開了男性荷爾蒙被偷走的真相，並提供了從根本解決的醫療對策。
熟男「這部位」越大越沒性致！醫驚曝脂肪是「荷爾蒙小偷」
蘇信豪昨（8）日在臉書粉專「泌尿科蘇信豪醫師 - 鳳山李嘉文泌尿科診所」發文分享，門診裡經常有40多歲、體態偏向肥胖的熟男爸爸們前來求助，表示自己最近對房事性致缺缺，且抽血報告一出來，果然都顯示睪固酮數值偏低。此時，很多人的第一直覺都會驚慌詢問：「我是不是老了？可以直接打男性荷爾蒙補充嗎？」對此，蘇信豪解釋，其實這些患者體內的睪固酮可能不是真的「罷工」了，而是被體內多餘的脂肪給活活「隱藏」起來了。
蘇信豪指出，許多中年男性肚子上囤積的「內臟脂肪」，在醫學上就像是一個狡猾的「荷爾蒙小偷」，因為脂肪組織裡含有一種叫做芳香酶的物質，會悄悄把體內珍貴的男性荷爾蒙（睪固酮），轉化為女性荷爾蒙（雌激素）。這種轉化過程不僅會導致身體陷入慢性發炎，轉化後的雌激素還會反過來抑制大腦和睪丸繼續製造睪固酮，最終在體內形成「越胖越沒力、越沒力就越胖」的痛苦惡性循環。他坦言，雖然傳統的睪固酮補充療法（TRT）能夠快速改善患者的疲勞與性功能障礙，但這終究偏向「治標」的替代方案，唯有成功減重，才是讓身體功能真正恢復的「治本」良方。
蘇信豪解釋，許多中年男性肚子上囤積的「內臟脂肪」，在醫學上就像是一個「荷爾蒙小偷」。（圖／民視新聞網資料照）
醫授2招「修復代謝」：一邊減重一邊重拾雄風
針對飽受肥胖與性致缺缺雙重打擊的男性，蘇信豪也提出了具體的醫療建議，強調應該將「減重與修復代謝」視為第一優先：
1.優先減重修復代謝：透過飲食、運動，或在醫師評估下使用 GLP-1 藥物減去脂肪，讓睪固酮自然回升：
2.橋接療法：如果初期疲勞或性功能障礙的症狀真的很嚴重，可以「短期」搭配睪固酮補充，一邊減重一邊維持生活品質，等代謝恢復了再停用。
原文出處：性致缺缺提不起勁？泌尿醫揭40歲男「這部位」越大越沒力：睪固酮女性化
更多民視新聞報導
梁社漢網址竟叫「buygood」！網一唸笑瘋：好道地
台北千架無人機秀「0宣傳」挨轟！他嘆：高雄絕不放過
中國短劇演員用同個AI美女臉！內行人爆「超瞎內幕」
其他人也在看
孫芸芸「髖骨神秘細線」小蠻腰超搶鏡 許瑋甯驚嘆：好辣！
台灣第一名媛孫芸芸近日再度成為社群焦點，即便26歲的女兒廖思惟（Trinity）已經升格當媽，讓48歲的她也隨之輩分升級，但歲月顯然沒在她身上留下任何痕跡。保養得宜的她依舊維持凍齡神顏，近日曬出的海邊私照引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，這位「全台最火辣外婆」即便步入新的人生階段，火辣程度卻絲毫不減，依舊是引領潮流的時尚指標。
女誤喝室友泡腳藥酒心悸嘔吐險喪命 醫揭超毒藥材：堪比砒霜
根據陸媒《錢江視頻》報導，浙江紹興市中心醫院馬鞍院區指出，陳姓女患者在下班返回宿舍，誤把室友準備用來「泡腳」的外用藥酒當作補藥喝下肚，但藥酒中含有「雪上一枝蒿」與「草烏」等劇毒中藥材，其毒性堪比砒霜。因此患者很快出現嘴唇和四肢麻木、頭暈噁心及強烈心悸等中...
快訊／苗栗男抓狂衝百貨鬧事！「砸商品、咬櫃員」嚇壞路人…遭強制送醫
苗栗縣頭份市尚順育樂世界，今日（9日）晚間7時許發生攻擊事件，一名男子因不明原因在館內大聲叫囂並砸毀櫃位物品，隨後又與一名男櫃員發生拉扯，男櫃員手部慘遭咬傷，隨後男子被見義勇為民眾包圍壓制，幸好男櫃員經送醫治療無大礙，詳細案發原因仍有待調查釐清。
43歲王嫚萱懷雙胞胎現身「公開寶寶是女生」！苦嘆身體2部位變了
43歲藝人王嫚萱日前宣布懷上雙胞胎，今（9日）挺著3個多月大孕肚錄製王思佳Podcast節目《王室有約》，首度分享求子過程與懷孕前後變化，「我一共取了21顆卵，最後只有兩顆胚胎可以用，沒想到一次就成功，還一次中兩個。」王嫚萱也透露，懷孕後食量變大、罩杯升級，甚至有些部位顏色改變，正積極面對身體變化，心態頗為複雜。
雨天出門鞋子秒濕？專家授「1步驟」有效防進水
生活中心／尤乃妍報導近日受滯留鋒面及西南氣流影響，全台降下豪雨，部分地區甚至出現淹水情況，不少民眾抱怨一出門鞋子就濕透。對此，生活達人陳映如分享，只要在出門前多做「1個小動作」，就能降低鞋子進水、浸濕的機率，讓雨天外出也能保持雙腳乾爽。
首季每股只賺0.35元新低！「這低軌衛星大廠」傳捷報市場卻不買單 連崩7日登弱勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（9）日台股加權指數收盤44,704.44點，漲1201.66點，漲幅2.76%，觀察今日表現弱勢個股，手握低軌衛星題材的信錦（1582）...
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
11公尺巨浪來襲！紐西蘭首都4地區 進入緊急狀態
月賺429萬？Threads炫耀對帳單1關鍵露餡 遭網打臉投資詐騙
社群平台Threads近年成為許多年輕投資族群分享心得的管道，卻也淪為詐騙集團誘騙民眾加入投資群組的溫床。近日有網友在平台上揭發一起手法極其粗糙的詐騙貼文，該篇疑似詐騙的內容宣稱自己透過精準眼光，幫女兒進行將近1個月的投資，最終順利將手中持股全數獲利落袋，甚至曬出一張大賺429萬元的假股票對帳單，企圖吸引缺乏經驗的股民詢問加入群組。
新台幣爆逾1488億元巨量！史上第二大 匯價創半個月最低
股匯脫鉤！台股今（9）日強彈 1,201 點、收復先前三分之二失土，但新台幣匯率卻「走自己的路」。在多方激烈多空交鋒下，台北匯市狂飆出 47.46 億美元（約新台幣 1,488 億元），一舉刷新歷史第二大紀錄，新台幣兌美元終場以 31.618 元、貶值 3.8 分作收。
發票中獎別急著領錢！她想拿4千「險噴10萬元」 驚人細節曝光
發票中獎是許多人生活中的小確幸，常在第一時間就去領獎，但沒想到有人卻差點賠上自己的存款。近來有網友表示，最近信箱收到統一發票中獎4000元的通知，但典開卻要輸入信用卡號，不知道該怎麼辦？眾人看到紛紛提醒，「這是詐騙！」
青鳥網暴蔣萬安長子不罷手 脆友打臉揭「高級童軍」難度
台北市長蔣萬安7日出席台北市國中市長獎頒獎典禮，當場頒獎給大兒子「大寶」蔣得立，父子合照並摟肩玩自拍，互動溫馨。Threads卻有人出征質疑為何蔣萬安兒能得獎，引發網友炸鍋反彈，但竟有青鳥堅持批判，強調「敵人的親屬老幼一樣是敵人」。
崩跌完集體去避險！三大法人搶進金融股 「這檔」前5月EPS衝0.61元、股民笑：存股變飆股
[FTNN新聞網]記者王凱暄／綜合報導台股加權指數今（9）日開高走高，經歷昨（8）日的大崩跌後迎來大逆轉，終場收44,704.44點，大漲1201.66點，漲幅達2.76%，成...
澎湖自助餐驚見鯖魚「活蛆狂蠕動」！衛生局急稽查揪缺失
澎湖馬公市一家自助餐店驚傳食品衛生事件。有民眾昨（8）日中午前往中華路某自助餐購買午餐，返家打開餐盒準備用餐時，赫然發現其中一道醃漬鯖魚上有白色蟲體不斷蠕動，仔細查看竟是活蛆，當場食慾全失，隨即以手機錄影存證，並向店家及澎湖縣政府衛生局反映。
這3個星座老婆如「最強績優股」！你給的安全感越多，她越能發光、帶旺家庭
常聽人說成功的背後往往有伴侶的支持，有些星座老婆就像績優股，另一半越寵她、給她滿滿的安全感，她越能發揮潛能，無論是事業還是家庭都能經營得有聲有色。
乳癌末期擴散大腦！前港姐睡夢中離世 2女兒悲痛道別
【緯來新聞網】51歲前港姐吳文忻（現名吳忻熹）前年乳癌復發，而且惡化至第4期，不過她一直樂觀抗癌。然
翻身機會來了！罕見雙重吉兆發威 「4生肖狂吸財氣」躺著都能賺
近日迎來極其罕見的「金星合木星」與「海王星合月」雙重吉兆。塔羅牌老師艾菲爾在臉書提到，占星學中，金星象徵財富、物質享有與審美價值，木星則是帶來擴張、幸運的第一大吉星，兩者交會預示一波財富機遇正席捲而來。雖然海王星的加入，容易讓人產生迷惘感，但只要腳踏實地，將會被金木的和諧能量實體化。他點名4生肖「鼠、龍、羊、豬」的財帛宮已被點亮，原本凝滯的資金水位正強勢翻紅。
北捷文湖線一度異常 190名乘客被請下車
北捷傳異常！台北捷運公司今天（9日）表示，一部列車在文湖線松山機場站至中山國中站間出現車門異常警訊，因此安排車上約190名旅客在中山國中站換乘下一部列車，目前全線已恢復正常營運。
5星座淪「股市冥燈」當標準韭菜！天秤快改愛掏錢毛病
全民掀起投資熱潮，有人笑就有人哭，小孟塔羅雲蔚老師點名巨蟹座、雙魚座、雙子座、天秤座和射手座聽到「明牌」就急著掏錢，沒想到常常買進就崩盤、停損後馬上飆漲，簡直自帶「股市冥燈」反指標體質。
咖啡廳講話「吵到讀書」！女客收紙條要求安靜 氣炸：這不是圖書館
近年「咖啡廳辦公」、「咖啡廳讀書」蔚為風潮，越來越多人會帶著筆電、課本到咖啡廳讀書或工作。但近來一名女子在路易莎內用時，卻被一旁學生嫌棄講電話太吵，還遞給她一張便條紙「要求安靜」，讓她相當不滿，當場反擊！
以為濕疹竟是「罕見皮膚癌」 醫示警：4症狀快就醫
「一直以為是濕疹，結果卻是癌症！」皮膚科醫師黃麗珊分享，一名婦人因會陰部反覆搔癢、紅疹且脫屑，長期誤以為是濕疹，就醫切片後才確診為罕見皮膚癌「乳房外佩吉特氏病（EMPD）」。提醒此病好發於外陰、肛門等處，初期症狀與濕疹極為相似，若私密處長期搔癢、擦藥無效或範圍擴大，應提高警覺。