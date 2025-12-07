40歲網紅卵巢瘤拖10年竟變16公分卵巢癌 悔恨節儉害命，人生畫下句點
大陸網紅「小米悠悠」在小紅書擁有1.2萬名粉絲，但她最近因卵巢癌不幸過世，年僅40歲。這也讓相關關鍵字登上熱搜榜。小米悠悠回顧自己罹患卵巢癌到接受治療的過程，坦言是因為拖延就醫，加上選擇錯誤的治療方式才付出了慘痛的代價，也讓許多粉絲感到相當不捨。
小米悠悠去年10月時曾分享，自己平時很少生病，也不喜歡麻煩別人。公務員的她未婚也沒有生育，靠著精打細算購入一套房子及存款200萬人民幣（約820萬台幣）。當年健檢時，發現左側卵巢有約4公分大小的腫瘤，醫生建議做腹腔鏡手術，她不想麻煩家人陪同開刀，又覺得手術費用高昂，因此決定暫時擱置不管，殊不知可以向上班的機關報銷大部分的費用。
拖了10多年，前年檢查發現卵巢瘤長到5公分，她還是沒去治療，直到去年3月，小米悠悠在小腹摸到一個硬塊，經超音波檢查後發現有一個16公分大的囊腫，連醫生都嚇一跳。後來診斷她罹患卵巢癌。
而且她沒有選擇北京或上海的大醫院，而是在本地醫院接受治療，樂觀以為還「未到卵巢癌二期，自己可以康復」，進行4次化療後就返回職場上班。沒想到醫師後來說，腹主動脈旁的淋巴結可能沒有完全切除乾淨，很快就復發。6/20還被護理師通腸通破腸子。
小米悠悠悔恨，「回想這一生，一直在為別人考慮，一直捨不得給自己花錢，由於生活圈封閉，眼界也不夠開闊，沒有享受到生活，不愛惜自己，導致了這次的悲劇，也付出了慘痛的代價。」最後她在微博上寫下「我今晚要走了」，妹妹證實她6/23凌晨3時離世，生命在40歲劃下句點。
良性卵巢瘤拖久了會變「惡性」？醫：很少見
良性卵巢瘤拖延多年會變卵巢癌嗎？嘉義大林慈濟醫院婦產科醫師林俊宏表示，卵巢瘤較少會從良性轉變成惡性，除非像是子宮內膜異位症引起的「巧克力囊腫」，就有惡化機率。林俊宏解釋，這是因為巧克力囊腫會慢性發炎，進而導致細胞病變。尤其是更年期後才發現的巧克力囊腫，更需要特別注意。
此外，「畸胎瘤」是出生時就存在的，這種良性瘤也有可能從原本的良性，經過多年後轉變成惡性腫瘤，而且風險極高。林俊宏進一步說明，畸胎瘤內充斥著許多其他組織，例如頭皮、頭髮、牙齒等。如果拖延太久，組織很容易癌化。
育齡女性卵巢水瘤常見且多良性，但仍需追蹤
由於卵巢會形成卵泡，所以在不同的生理階段可能會受到各種荷爾蒙的刺激。許多女性在接受檢查時，都曾意外發現卵巢出現腫脹的情形，結果診斷是水瘤。對此，林俊宏表示，水瘤通常是良性的，一般經過一段時間後會自行縮小。
林俊宏指出，卵巢水瘤的確很常見，但並不能因此就忽略。重要的是要進行檢查確認。如果超音波檢查顯示腫瘤具有特殊的特徵，讓醫師懷疑可能是其他種類的腫瘤，就會建議病人密切追蹤或接受手術治療。
卵巢水瘤治療方式因人而異
對於卵巢水瘤的治療方式，林俊宏表示，如果檢查後確定不是惡性腫瘤，何時需要動手術，主要是看腫瘤的生長速度和病人的症狀而定。通常建議病人在腫瘤大小超過6至8公分以上，且出現相關症狀時，就要密切追蹤或直接手術處理。
至於手術是否需要切除整個卵巢，林俊宏說明，這要看病人當下的年齡狀況而定。如果病人已經停經，卵巢功能不再，就可能建議將整個卵巢切除。但如果病人仍在生育年齡，卵巢還有其功能，且腫瘤確定只是單純水瘤，通常會建議進行囊腫剝除手術。
卵巢癌成因與症狀
卵巢癌的成因，林俊宏表示原因很多，目前仍不十分清楚。可能的因素包括：帶有特定基因的家族遺傳史、輸卵管的特殊機轉、子宮內膜異位引起的巧克力囊腫等。他舉例，像是曾引起討論的女星安潔莉娜裘莉，就帶有BRCA基因突變者未來發生乳癌、卵巢癌的風險高很高。
林俊宏提醒，近年來卵巢癌的發生率和死亡率都升高，主要是卵巢癌早期通常沒有明顯症狀，因為卵巢位於腹腔內，周圍有很大的空間，腫瘤必須大到一定程度，才會出現壓迫症狀。其他可能的症狀包括體重減輕、倦怠等，但通常發現時已是晚期。
最常見的是有些病人會發現腹部變大，起初以為是變胖，後來才發現是腹水的症狀，最後確診為卵巢癌。林俊宏表示，出現腹水通常代表已經是第三或第四期的晚期卵巢癌，治療預後不佳。
卵巢癌治療與存活率
目前卵巢癌的治療是否有新突破？林俊宏表示，較突破性的進展是應用BRCA基因檢測，以及使用一些較好的標靶藥物。至於卵巢癌的預後，主要取決於細胞形態和分期。如果是晚期才發現，預後通常不太好。
林俊宏進一步說明，第一期卵巢癌的五年存活率要看細胞型別，但大部分仍有八至九成以上。至於第三、四期的存活率，則要看癌細胞擴散的範圍和對化療藥物的反應。通常第三、四期的病人，有八成會在一年內復發。
面對復發的卵巢癌，治療方式要視情況而定。有時適合再次手術，有時則只能接受化療等全身性治療。
卵巢癌預防與早期發現
林俊宏坦言，要預防卵巢癌的發生並不容易，重點是要早期發現。他建議女性在例行抹片檢查時，也要進行超音波檢查，追蹤子宮和卵巢的狀況。此外，有研究發現，使用避孕藥或調經藥物可以降低卵巢癌的發生率，雖然不能說是預防，但確實在使用避孕藥的族群中觀察到這樣的現象。
對於屬於高風險族群的女性，例如月經來得很早，或是有家族病史者，林俊宏建議可以在醫師的監督下，評估是否適合服用避孕藥。年輕時服用避孕藥達兩年以上，可以有效降低卵巢癌風險。
針對帶有BRCA1或BRCA2基因突變的高風險族群，若家族中有人罹患卵巢癌，也可以自行接受基因檢測。如果確認有這類基因突變，醫師會根據年齡和狀況，建議提早進行預防性手術，例如先切除輸卵管，或是在45歲以後將卵巢一併切除，以降低卵巢癌的風險。
婦人喉嚨癢竟是第四期肺腺癌！僅靠服藥追蹤突破6年 長期存活關鍵曝光
不是血便！他出現1常見症狀竟是大腸癌三期 醫：快檢查 很多人忽略
41歲男清晨突然倒地！竟是肺癌腦轉移 精準治療救回一命
