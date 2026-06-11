40歲血便確診三期直腸癌！中榮「TNT療法」助腫瘤全消免開刀

中低位直腸癌的治療長期以來是臨床上面臨的重大挑戰，過往這類病患因腫瘤位置接近肛門括約肌，手術不僅難度高，且容易因傷害骨盆底自主神經系統而留下腸道、膀胱與性功能障礙，部分侵犯括約肌的個案更必須切除肛門、終身裝設人工造口（人工肛門），對病患的社交與心理造成沉重壓力。雖然近年國際研究指出免疫治療有機會達成免開刀的成果，但該療效僅侷限於約5%至10%的特定基因型（dMMR）病患，且面臨高昂的醫療費用。為了突破天價藥物與基因型的限制，臺中榮民總醫院大腸直腸外科與多專科癌症治療團隊推動「全面新輔助治療（Total Neoadjuvant Therapy，以下簡稱TNT）」結合「觀察與等待（Watch and Wait）」策略，成功應用於九成的一般基因型（pMMR）病患。

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(圖｜台中榮總提供)

根據衛福部統計，大腸癌位居台灣十大癌症新發生人數第二名，每年有超過1萬9千人罹病。臺中榮總大腸直腸外科林志安醫師指出，大腸癌病患中約有五分之一為中低位直腸癌。在過去，為避免癌細胞殘留與復發，常需連同肛門一起切除並裝設人工肛門，近年雖有義大利NO-CUT臨床試驗與美國OPRA研究倡導以TNT模式擴大保肛機會，中榮團隊則積極將此國際最新指引落實於臨床，為不適用免疫治療的九成一般基因型直腸癌病患提供新的治療選擇。

關於TNT模式的運作機制，大腸直腸外科陳璿夫醫師說明，該療法是將過去分散在手術前後的放射線治療與化學治療重新調配，全數提前至手術前的新輔助階段集中施行。這種高強度的術前治療能達到最佳的腫瘤降階與消退效果。國際大型臨床試驗長期追蹤已證實，一般基因型直腸癌病患接受TNT後，若能達到臨床完全緩解（Clinical Complete Response，cCR），有超過半數在3至5年內可維持腫瘤不復發。中榮團隊的臨床結果也顯示，接受TNT治療的一般基因型中低位直腸癌病患中，有45%達到腫瘤消失而免予手術，且整體的長期局部控制率與存活率與傳統手術相當，其相關成果已於2025年獲國際頂尖期刊《Annals of Oncology》及《The Lancet Oncology》刊載驗證。

(圖｜台中榮總提供)

然而，免除手術並不意味著治療的結束，大腸直腸外科洪浚嚴醫師強調，「觀察與等待」是一套需要醫病高度信任與超精準監控的積極策略。病患在療程後必須每3至4個月定期回診，接受高解析度影像檢查、大腸鏡及液態切片等多重追蹤。一旦在監控過程中發現任何腫瘤復發跡象，醫療團隊將會立即啟動挽救性手術，且通常仍會盡力採取保留肛門的手術方式，以兼顧病患的生命安全與生活品質。

臨床上已有年輕個案因此受益。一名40歲的王先生，過去因生活與飲食習慣不佳，2024年因持續解血便就醫，確診為第三期直腸癌，當時腫瘤距離肛門口僅5公分、大小達7公分。面對手術可能造成的身體損傷與工作衝擊，王先生在中榮團隊安排下接受了5次放射線治療與8次化學治療。於2025年5月完成TNT療程後，經大腸鏡及影像檢查追蹤確認已達到臨床完全緩解，目前順利免除開刀手術，成功保留完整肛門功能並回歸正常生活。

(圖｜台中榮總提供)