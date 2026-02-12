40歲鄭恩宇離世！摯友曝生前對話 昔嘆「我在電視台是傻瓜」

南韓演員鄭恩宇11日傳出離世消息。（圖／翻攝自IG＠yladybird）





南韓演員鄭恩宇（정은우，本名鄭東鎮）憑藉主演電視劇《太陽的新娘》走紅，沒想到昨（11日）卻突然傳出辭世消息，享年40歲。演藝圈不少好友紛紛發聲哀悼，而他生前摯友、設計師黃英龍也透過社群公開兩人私下對話。

黃英龍在IG曬出與鄭恩宇的對話截圖，鄭恩宇提到：「這世上真的很多說謊成性的人，也很多騙子，原來我在電視台就是個傻瓜。」他也坦言，被人傷害過，卻試圖從接近的人身上取得安慰，讓他不禁感嘆：「真骯髒...為什麼要那樣生活呢？」

廣告 廣告

黃英龍公開與鄭恩宇的生前對話。（圖／翻攝自IG＠yladybird）

黃英龍公開與鄭恩宇的生前對話。（圖／翻攝自IG＠yladybird）

鄭恩宇在對話中提到，過去4年自己屢遭身邊好友背叛，「前後左右都被捅刀，真的不是人幹的事」，就連稱兄道弟超過10年的好友都是如此，令他感到十分失望，「所謂活得好，並不是擁有多少金錢，而是能夠好好溝通」。

如今面臨好友離世，黃英龍十分自責未能及時關心對方，「我當初應該要接電話的！真的非常非常抱歉，打從心底謝謝你，真的好難過，我一定會守住約定的，我愛你，一路好走....」。最後他再次曬出鄭恩宇通訊軟體的截圖悲痛告別，「一路好走！謝謝你，對不起！」



【更多東森娛樂報導】

●巨胸擺桌上爆爭議！美女主播淪「癡漢人肉墊」崩潰發聲

●快訊／神木隆之介結婚！女方是圈外人 經紀公司證實

●《太陽的新娘》韓星鄭恩宇離世！IG才剛發文悼念張國榮

