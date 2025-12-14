40歲金融男下體長出「珊瑚礁」 醫搖頭：癌末了
一名40歲的金融男持續3個月出現無痛性血尿，他起初以為是攝護腺肥大造成的排尿不順，但到泌尿科檢查後，才驚覺攝護腺口竟然長出了一團外觀神似珊瑚礁的腫塊，經過仔細檢驗，最終被確診為攝護腺泌尿上皮癌，而且癌細胞已經悄悄蔓延到輸精管和骨盆腔的淋巴結，已是癌症末期。
誤判攝護腺腫大卻是癌症
泌尿科醫師顧芳瑜分享收治病例表示，這名男病患其實曾因為反覆血尿去其他診所看診，當時被當作泌尿道感染治療，雖然吃了抗生素後血尿曾短暫消退，但很快又捲土重來，接著更出現小便費力、解不乾淨的困擾，讓他誤判為常見的攝護腺肥大。進一步檢查發現，他的尿流速每秒只有四到五毫升，遠低於標準值；超音波也顯示攝護腺體積膨脹了一倍。醫師進行膀胱內視鏡時，赫然發現那個珊瑚礁狀的腫瘤正堵住尿道出口，因此緊急將他轉診到大醫院。
泌尿上皮癌死亡率高
顧芳瑜特別提醒，泌尿上皮癌的惡性度非常高，在初期往往毫無症狀，難以察覺。要確診需要靠影像、血液檢查（如攝護腺特異性抗原 PSA）及切片等方式來綜合判斷。如果診斷和治療的時間被耽誤，病患5年內的存活機率可能連3成都不到，後果相當令人擔憂。
什麼原因容易造成泌尿上皮癌？
長期抽菸、經常接觸化學染劑或重金屬，以及服用含有馬兜鈴酸的中草藥，都是這種癌症的高危險因子，有家族病史的人更要繃緊神經。別以為血尿只是小事，雖然它可能是攝護腺肥大、感染或結石惹的禍，但最可怕的是腫瘤。癌症引起的血尿往往是無痛的，正因如此讓患者掉以輕心，錯失了早期發現的良機。
無痛血尿需立即就醫
目前這名男子已經被轉介到醫學中心，開始接受化療合併放療，未來可能還需要進行攝護腺與膀胱全切除手術，顧芳瑜呼籲所有男性無論血尿是否會痛，都必須馬上就醫接受檢查。特別是那種不痛不癢的血尿，往往與泌尿道內的惡性腫瘤脫不了關係，絕對是身體發出的最高級警訊，千萬別因為一時的輕忽而錯失黃金治療期。
