40歲「星光幫」許願能懷上第四胎 高齡孕婦營養怎麼顧？專家揭3招

從星光幫二班出道的李千娜40歲了，即使工作再忙，她還是很樂於當媽媽這個角色。已是三寶媽的她，近日在老歌新唱的專輯發表會上，透露了心聲──希望能懷上第四胎。這在少子化的世代裡，特別值得為她鼓鼓掌。而想當高齡孕婦，專家也有一些溫柔提醒要說。

李千娜不只能唱 演戲也拿下好成績

李千娜出道18年，唱紅過不少歌曲，《心花開》、《雪落下的聲音》都是KTV裡長年熱門歌單。她參與的戲劇演出也不少，締下了星光幫裡唯一擁有金馬獎和金鐘獎影劇類獎項的女歌手之亮眼成績。8月才推出的最新專輯《千娜舞台秀──彼段過去經過阮兜口》以翻唱台語歌曲向原唱者和創作者致敬的設計，讓流行歌曲界再掀起一波回憶殺。

李千娜兒女最小2歲 老大21歲將出道

最近李千娜在前一段婚姻所生的21歲女兒顧穎，透過歌唱比賽希望有機會出道。母女雖未同框，但激似雙胞胎的程度，一度成為娛樂圈火紅話題。即使她目前最花心思照顧的兒子才1歲多，但她很想再生一胎，「如果再有寶寶要來，我們就接受他，我很希望有。」婦產科醫師周維薪建議，已有生產經驗的媽媽，進入高齡階段的體質和第一胎時並不相同，不妨多做一些準備。

大齡產婦的定義是超過34歲 62歲生產是最高紀錄

周維薪說，國民健康署建議女性理想生育年齡為25～35歲，目前定義高齡產婦的年紀是34歲以上。準備在高齡階段懷孕的婦女，在懷孕前最好能把體重、血壓、血糖，包含甲狀腺等控制在健康的範圍。同時因為卵子本身染色體異常風險高，建議父母都可以做帶因者篩檢，提早找出隱藏的基因異常。

經產婦也要管控基因風險

已經有過生產經驗的高齡媽媽，還是要做篩檢嗎？周維薪解釋，因為34歲以上唐氏症的風險就會大於1/270，大於做羊膜穿刺本身造成懷孕破水、胎兒死產的風險。這並不是說34歲以上就無法生出健康寶寶，而是說只要符合胚胎染色體正常、同時母親本身身體是可承受懷孕本身壓力，也就是母體沒有心臟衰竭、嚴重自體免疫問題，基本上搭配目前試管嬰兒的技術，都是有機會生下健康胎兒的。他說，台灣就曾有62歲成功生下健康寶寶的案例。

周維薪強調，經產婦同時又是高齡階段的婦女，在孕期也一定要建議做染色體檢查，包含至少可以做非侵入式染色體篩檢NIPT，有問題的話要做羊膜穿刺來確認診斷。他也建議加做高層次超音波，因為抽檢染色體都正常的情況下，並不代表不會有其他構造異常。因此他再次強調，如果超過35歲想要懷孕，準備越充分、醫療團隊越到位，生得才會越安心。

高齡懷孕 營養怎麼顧？

營養師蔡宜方表示，無論是高齡孕婦還是一般孕婦，在孕期都需要特別注意以下關鍵營養素的攝取，以確保母嬰健康：

1.葉酸、鐵、碘、鈣、維生素D要充足

蔡宜方指出，葉酸缺乏可能導致胎兒神經管缺陷；鐵缺乏易造成胎兒生長遲緩和早產；碘缺乏可能引發流產、死胎及新生兒智力發育問題，鈣缺乏則可能引起孕婦失眠、情緒不穩等症狀；而維生素D缺乏可能影響胎兒骨骼和牙齒的發育。

2.肌醇：有助改善糖代謝 降低風險

蔡宜方解釋，肌醇具有抗發炎、抗氧化和改善胰島素敏感性的特性，有助於降低妊娠期糖尿病的風險。孕婦可以在整個孕期補充肌醇，尤其是在懷孕前或懷孕初期。

富含肌醇的食物包括全穀類、蔬菜、水果和動物肝臟，如小麥、馬鈴薯、南瓜、茄子、高麗菜、哈密瓜、奇異果、橘子、杏仁和豬肝等。

3.Omega-3：助胎兒大腦視網膜發育

蔡宜方強調，Omega-3脂肪酸，尤其是DHA，對胎兒大腦和視網膜的正常發育至關重要。孕婦應在懷孕初期寶寶腦部發育時就開始補充DHA。

DHA主要存在於海產中，如鮭魚、鯖魚、沙丁魚和海藻等。此外，蔡宜方建議孕婦可以參考「地中海飲食」，這種富含抗氧化物質的飲食方式有助於減少發炎、改善子宮環境，同時維持減壓生活、良好睡眠和體重管理，這些因素都會影響激素分泌和生殖系統功能。

