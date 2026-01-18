40歲「求職困難」做什麼才好？一票人首選2職業：門檻低

許多人都希望能有一技之長不愁吃穿。一位40多歲的網友近日表示，自己沒工作、沒專長、又沒錢，不知道應該從事什麼工作才好，「是不是也只能做保全之類的工作，然後一輩子就這樣了？」，貼文曝光後引發熱議，許多人紛紛推薦各種行業，其中最多人推薦的就是保全和外送員。

原PO在PTT發文表示，自己沒有什麼專長，加上年紀一大把，很多老闆看了都會覺得不如找年輕人，直接把他淘汰，上網看了人力銀行職缺一輪後，也不知道什麼都不會的人適合做啥，但又不想要從事保全工作，因此忍不住上網求救，「40歲沒工作沒專長沒錢是不是沒救了？」

對此，許多人紛紛回應，「公職不錯，現在很好考」、「客運也很缺人，去考大客車駕照啊」、「沒專長可以去職訓局學東西，不用錢加減上」、「冷凍空調（安裝冷氣）也很好賺啊」、「有認識大學長，薪水超高，只是要頂住長時間一個人在車上的感覺」、「考國營啦，認真念一定考得上」；其中最多人推薦的就是外送，「外送啊，門檻那麼低」、「外送最自由，你今天心情不好就在家打電動」、「外送、夜班保全一起幹，長照上個課也去排」。

另外不少網友認為，保全也是薪水不錯的正當工作，建議原PO可以納入求職考慮，「當保全有什麼不好嗎？不偷不搶，靠自己賺錢啊」、「保全還有5萬，不錯了啦」、「夜班保全啊，每天追劇豈不樂哉」、「現在保全薪資不算低，缺又多」。

