南部中心／陳凱茂、莊舒婷 高雄市報導

高雄21日晚間發生一起債務糾紛事件，警方獲報到場，不過發現其中一輛白色轎車已經離開，立即尾隨查處，但駕駛卻跑給警察追，直到撞擊路樹後停下，警方在車內查獲瓦斯槍及毒品，隨後也在另一部車輛找到開山刀。





40萬債務談判釀擦撞 嫌犯自撞路樹被起獲瓦斯槍和毒品

高雄左營發生債務糾紛，黑車擦撞白車警方到場展開追逐。（圖／翻攝畫面）行車紀錄器拍下，一輛白色自小客車持續往前開，明明警方就已經尾隨在後，駕駛依然不肯停下，接著就看到，白車擦撞路邊的貨車，又自撞路樹才終於停下，多名員警立即上前，將人帶下車壓制。

40萬債務談判釀擦撞 嫌犯自撞路樹被起獲瓦斯槍和毒品

警方立即查獲雙方共五個人，依法偵辦。（圖／翻攝畫面）事發就在高雄左營，21日晚間警方獲報有糾紛，派快打部隊前往，到場時發現白車已經離開，隨即鳴笛尾隨，在駕駛自撞路樹後，控制車上四人，年齡約20到23歲，而根據了解，白車因為40萬元的債務糾紛，與黑車駕駛談判未果，遭黑車擦撞。民眾：「我有聽到鳴笛的聲音，欸好像有什麼事情，有警方在追人。」高市警左營派出所所長楊智琄：「於車內查扣瓦斯槍毒品及現金，另隨後在附近攔查另一台黑色自小客車，當場查獲駕駛熊男一人，並於車內起出開山刀一把，全案雙造共計五人立即查獲到案。」債務糾紛引發追逐擦撞，警方還攔查到刀械和毒品，後續將依違反公共危險、毒品危害防制條例等罪嫌偵辦。

原文出處：40萬債務談判釀擦撞 嫌犯自撞路樹被起獲瓦斯槍和毒品

