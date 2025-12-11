40萬年前「打火機」出土！考古學家：人類比想像中更早「已知用火」

「已知用火」是人類演化的重要里程碑，一直以來，科學界確認的最古老人類用火證據來自法國北部的尼安德特人遺址，年代僅可追溯至約5萬年前。而如今一項新的考古證據顯示人類在約40萬年前就已掌握用火技術，將已知最早的人類控制用火時間大幅向前推進35萬年。

英國團隊在薩福克郡巴納姆舊石器時代遺址發現重大考古證據，這支由大英博物館主導的研究團隊在已挖掘數十年的巴納姆遺址中，發現了關鍵的考古證據。出土文物包括一塊經過燒製的黏土、因高溫而產生裂紋的燧石手斧，以及兩塊黃鐵礦碎片。黃鐵礦是一種特殊礦物，與俗稱火石的燧石摩擦時能產生火花。

為了排除自然野火的可能性，研究人員耗時四年進行詳細分析。地球化學測試結果顯示，燃燒溫度超過700攝氏度，且有證據表明同一地點曾發生多次燃燒。研究團隊認為，這種燃燒模式更符合人工建造壁爐的特徵，而非閃電擊中所造成。

值得注意的是，黃鐵礦並非巴納姆地區的天然產物，這表示當時居住於此的人類是有意採集黃鐵礦，因為他們了解其特性，知道可用來引燃。

這項研究成果發表於《自然》雜誌，徹底改寫了人類用火歷史。在此之前，科學界確認的最古老人類用火證據來自法國北部的尼安德特人遺址，年代僅可追溯至約5萬年前。

大英博物館舊石器時代藏品館長艾希頓（Nick Ashton）稱這項發現為「我40年漫長職業生涯中最激動人心的發現」。對考古學家而言，這項發現有助於解答一個長期存在的問題：人類何時不再依賴閃電和野火，而是學會了隨時隨地製造火焰。

