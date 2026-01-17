40萬粉性感饒舌女神「暗黑出道」！達人看出關鍵「略有差距」

娛樂中心／吳宜庭報導



日本饒舌女歌手RINOA近日宣布正式跨足成人影業，與知名片商IDEAPOCKET（IP社）簽下專屬合約，成為2026年AV界最受矚目的新人之一。RINOA自2022年出道以來，創作多以「身為女人的自我意識」為主題，加上身材及鮮明形象，迅速累積超過40萬TikTok粉絲，具備不俗的網路號召力。此次出道消息一出，立刻在日本社群引發熱議，也讓粉絲對她的轉型充滿期待與關注。









RINOA的出道作將將唱片的概念融合進去，展現她獨特的音樂與表演背景。（圖／翻攝自PLAY NO.1）

面對從音樂舞台跨足成人影像的重大轉變，RINOA透過IG長文分享心情，坦言過去一直試圖迎合社會期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓抑與違和。她表示，音樂始終是自我表達的重要方式，忠於自我的舞台。IP社在宣傳中也透露RINOA之所以投入這產業，是想用全新方式展現女性魅力並釋放感官。此外，他們也強調，RINOA的出道作將唱片的概念融合進去，從介紹音樂歷程、在劇照中加入歌詞到標註「必聽」字樣，幾乎將作品當成一張專輯行銷，展現她獨特的音樂與表演背景。

RINOA強調，不論表現形式如何改變，自己珍視的信念不會動搖，期望成為既堅強又溫柔的人。（圖／取自RINOA IG）

AV達人「一劍浣春秋」在《PLAY NO.1》專欄中指出，外界對她的外貌與身材效果評價兩極，甚至指出封面與實際呈現略有差距，但IP社仍大力看好她，認為她是「2026 年最初的大物新人」。RINOA也強調，不論表現形式如何改變，自己珍視的信念不會動搖，期望成為既堅強又溫柔的人。此外，一劍浣春秋也提到，其經紀公司是Seeds-Pro，這是一家歷經重組、改名的經紀公司，目前是前女優「佐倉絆」為公司代表，所以可以看到佐倉絆以事務所社長的身分在X上認真的宣傳，因為RINOA是公司重組以來好不容易才找到的大型新人，面臨著只許成功不許失敗的壓力。





原文出處：2026最狂新人現身！40萬粉性感女歌手暗黑出道…達人揭內幕「略有差距」

