40萬粉絲棒球頻道遭永久封殺！爆球迷兩極論戰

知名棒球YouTube頻道「小哥的棒球夾克」11月11日晚間於社群平台發布重大消息，宣布主頻道與中職副頻道將於11月12日遭YouTube永久關停。根據團隊聲明，頻道已於11月5日收到YouTube正式通知，停權原因為版權問題，但特別強調中職內容並無問題。

團隊在聲明中表示，這幾天已經求助過、努力過，感謝各方協助與穿梭，沒有遺憾。回顧五年來的經營歷程，團隊強調兩千個日夜無一日斷更，累積製作超過三千多個節目長片、shorts、唇語翻譯、數據分析、技巧剖析等內容。團隊感性地說道，擁有40多萬粉絲與無數留言互動，何其幸福能擁有大家的支持，希望這些日子從未辜負每一位熱愛棒球的朋友。

「小哥的棒球夾克」長期以深入的棒球戰術分析、唇語翻譯、數據解說與趣味短片聞名於棒球圈。頻道內容涵蓋美國職棒與中華職棒，代表性系列節目包括「播報看門道」、「家哥講幹話」、「小哥會客室」等，多年來累積大量忠實觀眾，成為台灣棒球內容創作的重要平台之一。

消息曝光後，球迷社群立即掀起激烈討論，留言區呈現明顯的兩極化反應。支持者對頻道關閉表達震驚與不捨，紛紛留言感謝團隊多年來的努力。有粉絲表示生活瞬間少了一個樂趣，感謝小哥帶給大家的快樂與分析，唇語翻譯更是每天最期待的內容。部分粉絲仍期盼頻道能以新形式回歸，繼續為棒球迷提供優質內容。

然而，另一派網友對此事件持不同看法。批評者指出，頻道停權涉及版權爭議，認為這個結果早有跡象可循。有網友直言看到這麼多沒有版權意識的留言感到頭痛，強調國外比賽的畫面本就不能隨意使用，沒有版權意識的頻道該下架就下架。更有人批評頻道一直把美職影片當不用錢的在剪輯，被版權砲擊也是遲早的事。

部分網友用詞更為激烈，認為拿別人的影片創作就是盜版，這和熱情沒有關係。有人直指這是蹭流量賺錢的行為，批評台灣版權意識還很低落。甚至有網友表示，挑戰版權底線，最終難逃被封的命運，盜版早該下架。

