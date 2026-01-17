40萬粉絲饒舌歌手「下海拍AV」！原因竟是性慾太強 達人曝實際影片落差

（記者洪承恩／綜合報導）日本網路近日掀起熱烈討論，40萬粉絲追蹤的饒舌歌手RINOA宣布正式跨足成人影業，將以AV女優身分出道。她原本以性感造型、G罩杯身材與強烈舞台風格在TikTok累積高人氣，如今與知名片商IdeaPocket（IP社）合作，片商更語出驚人，表示她因「性慾太強、無處發洩」才選擇轉戰AV，引發網友震撼。

RINOA在2022年進入音樂圈，創作多以性愛、自我意識與女性視角為主題。她在宣布跨界時表示，從小就被要求迎合社會期待的「理想女性形象」，內心長期感到壓迫，因此以音樂做為自我表達管道。如今透過成人影像，她希望用不同形式延伸自己的世界觀，展現女性魅力與身體自主，也坦言面對轉型仍有「奇妙的複雜情緒」。

圖／RINOA準備下海拍AV，消息立即受到大量議論。（翻攝RINOAIG）

片商也針對她的出道作品採取破格宣傳方式。AV達人「一劍浣春秋」分析，IP社以「唱片概念」打造整體行銷，不只介紹她的音樂歷程，劇照中還放入歌詞並強調「必聽」字樣，宛如在販售一張專輯，讓整支作品話題度暴增。

不過外型相關的討論也同步浮上檯面。一劍浣春秋指出，RINOA本人條件不錯，但封面與實際影片中的精緻度有落差；她最具代表性的G罩杯胸部在畫面中的呈現方式也引發網友討論，究竟是天生還是後天加工，成為粉絲熱議焦點。此外，她所屬的經紀公司為重整後的Seeds-Pro，代表人是前女優佐倉絆，因此佐倉絆也在第一時間於X（Twitter）上大力宣傳，使RINOA面臨「只准成功」的高度期待。

儘管評價兩極，IP社仍強調RINOA是2026年的「首波大物新人」。從饒舌歌手跨入AV界，她是否能憑藉高知名度、鮮明風格與強烈個人魅力成功轉型，成為新一代話題焦點，其後續發展持續受到粉絲與業界關注。

