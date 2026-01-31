40萬粉「最美校花」首登大銀幕 許紫柔放話要當超跩國民女神

粼粼（左起）、Anita、許紫柔、夏菈、Robert洪仕晟、77Ke柯棨棋出席《愛的戀習生》首映會。（原創娛樂提供）

電影《愛的戀習生》全台熱映中，日前舉辦首映會，許紫柔、Anita、babyMINT粼粼、夏菈、Robert洪仕晟、77Ke柯棨棋等主演群出席映後，更邀來女團babyMINT丞妘主持活動，為隊長粼粼助陣。近期才與Anita以兄妹唱跳組合正式出道的Ivan，以及新生代歌手JUD陳泳希也驚喜現身，與在場粉絲一同見證這部「最貼近Z世代日常」的電影誕生。

《愛的戀習生》集結Z世代自媒體創作者、舞者與歌手共同演出，並融合偶像練習生與KOL人氣競爭等題材，在觀眾熟悉的校園戀愛類型中另闢嶄新路徑，於社群媒體上引起學生族群的討論熱潮。監製羅佩儀表示，電影中的所有演員都是「第一次演戲」，從網路影集走向大銀幕，其實是盼望這群優秀的新世代藝人能被更多觀眾看見與支持。

許紫柔近期力拼演員之路，許願挑戰「跩妹角色」。（原創娛樂提供）

校花出身的許紫柔，IG坐擁40萬粉絲，近期逐漸在各類影視戲劇作品中嶄露頭角，此次飾演清新開朗的女主角「安蘿伊」，問及如果能選擇演出片中任一角色，她幽默答：「想要挑戰『國民女神Ada』，我也想要有那種很跩的眼神！」

飾演渴望認同的透明系女孩「關心」的Anita則讓觀眾相當心疼，她坦言「每次演完哭戲都走不出來」，被問到未來想嘗試哪種類型的角色，外型嬌小可愛的Anita竟說：「我想演壞人！」直言「想要演那種有打戲的角色」，過於強烈的反差引起台下一片驚呼：「哪有這麼萌的反派！ 」

Anita（左）與粼粼在片中飾演好姊妹，戲外互動同樣親密。（原創娛樂提供）

粼粼則表示，未來想要挑戰「武打俠女」的角色類型：「我心中總有一個想像，是我騎著馬在原野上往前衝的畫面！」她飾演的「小六」因率性又帥氣的個性而被觀眾選為「全劇最喜愛的角色」，粼粼坦言，雖然自己本身和小六滿像的，但也在拍攝過程中挖掘出更多不一樣面向的自我，直呼「表演真的很有趣」。

首映會現場還特別準備了告白箱，讓粉絲投遞心意給台上演員，作為片中笑點擔當的新生代唱作人77ke自稱「國民綠葉」，抽出一封油膩情話告白信「剛剛放的屁很響，但沒有想你那麼想」，讓全場笑翻。在社群上以健身日常出名的Robert 則抽到粉絲指名要看他秀肌肉，但他表示今天穿得太多、不方便展示，露身材的部分還是「網路限定」。

