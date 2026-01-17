40萬粉G奶正妹饒舌歌手RINOA「轉戰AV」 社群吐心聲！他點出端倪：長歪了還是做壞了？

日本G奶正妹饒舌歌手RINOA宣布AV出道，並在社群平台分享心路歷程，強調轉型是忠於自我的新表達舞台。（翻攝自instagram/rinoa__jp、X）

擁有約40萬粉絲的日本G奶正妹饒舌歌手RINOA近期宣布轉戰成人影像（AV）圈，引起網路熱議。她也在社群平台X上公開心路歷程，坦言這次轉型是為了追求更忠於自我的表達方式。同時，AV評論者「一劍浣春秋」透露RINOA出道作的影片端倪，引發粉絲討論。

為何RINOA從饒舌歌手跨足成人影像界？

RINOA最初在TikTok以翻唱歌曲及性感造型走紅，後來逐漸加入舞台感更強的性感舞蹈，展現對音樂與表演的高度投入。她在社群上表示，過去一直試圖迎合社會所期待的「理想女性形象」，內心卻感到壓迫與違和。成人影像則是她認為能延伸世界觀、忠於自我的新舞台，讓她以不同形式表達自我。

社群心聲曝光 RINOA坦言壓迫與違和

RINOA強調，即使轉換表達形式，她對音樂與自我的信念依舊不變。她的AV出道作品由片商宣傳，文案以「2026年、アダルト界、最初の大物AVデビュー。」（2026年，成人界，最先的大物AV出道）為標語，形象設定為性欲強烈、渴望更直接自我表現的全新舞台。

RINOA從TikTok翻唱到成人影片，社群長文吐心聲。（翻攝自instagram/rinoa__jp、X）

RINOA出道作有何特色？ 評論者透露端倪

AV評論者「一劍浣春秋」指出，RINOA的出道作不僅是一支成人影片，片商更以「做唱片」概念行銷。他也觀察影片細節，表示RINOA臉蛋可能有微調、胸部狀態與封面呈現略有差異，「這我就不知道是長歪了還是做壞了？」

