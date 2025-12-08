40萬網紅洪洛妍「仲介中國醫美」 石崇良下令：違法行為將嚴查

記者蔣季容／台北報導

在社群平台上擁有超過40萬粉絲的網紅洪洛妍，被揭露在上海創立「LN團隊」，涉及境外醫美、舉辦仲介說明會並收費代辦海外整形行程，爆出多起醫療糾紛，受害者求助無門。衛福部長石崇良今（8）日回應，此類醫療仲介涉及違反《醫療法》，已要求地方衛生局介入調查。

根據《鏡週刊》報導，網紅洪洛妍在社群平台行銷境外醫美，不僅拍片行銷，還舉辦仲介說明會，以高額抽成招募業務，並向粉絲收費代辦海外整形行程。如今爆出多起醫療糾紛，受害者痛批洪女鑽法律漏洞牟利，事後還推責切割。

石崇良今日出席「台灣臨床試驗中心聯盟成立大會」記者會，會前接受媒體聯訪指出，不鼓勵民眾透過仲介至海外就醫，因為在國外醫療情形無法掌握，醫療都是有風險的，萬一發生狀況，恐怕沒有辦法得到及時的救助。

石崇良表示，任何單位在國內從事醫療仲介行為，皆涉及違反《醫療法》中「非醫療機構不得為醫療廣告」規定，仲介行為本質上即屬違法。衛福部將請相關縣市的衛生局根據仲介機構所在地進行嚴查，也呼籲民眾切勿接受此類服務。

