40萬美元龍蝦運輸途中遭劫！FBI介入追查...美國物流盜竊年一年損失最高350億

美國一批市值約40萬美元（約新台幣1,300萬元）的龍蝦貨物，原本計畫運往伊利諾州與明尼蘇達州多家Costco分店，卻在運輸途中遭不明人士攔截洗劫，至今下落不明。這起案件已引起聯邦執法機關高度關注，也再次凸顯美國近年組織性貨物竊盜問題日益嚴重。

美國一批市值約40萬美元的龍蝦貨物，在運輸途中遭攔截洗劫。（示意圖／photoAC）

根據芝加哥媒體報導，負責承運的印第安納州物流公司Rexing Companies表示，該批龍蝦自起運地出發後，承載車輛便未如預期抵達目的地，貨件在途中即告失蹤。案件發生後， 聯邦調查局（FBI）已介入調查，但目前尚未公布具體進展。

Rexing Companies執行長狄倫．雷克辛分析，從犯案目標明確、手法精準判斷，極可能是專門鎖定高價值商品、分工嚴密的專業犯罪集團所為。他指出，這類有計畫的貨物竊盜已逐漸演變為遍及全美的結構性治安問題，不僅推升企業營運與保險成本，長期下來也可能反映在商品售價上，最終由消費者承擔。

事實上，美國政府早已將組織性貨物與零售竊盜視為供應鏈安全的一大威脅。官方估計，相關犯罪每年對美國經濟造成的損失介於150億至350億美元之間。美國 國土安全調查局（HSI）今年稍早即啟動「沸點行動」（Operation Boiling Point），專門打擊有組織的零售與貨運犯罪。

為因應失竊風險升高， 美國交通部 也於今年9月對外徵詢意見，評估如何強化運輸與物流防護機制。官方文件指出，這類高度協調的犯罪行動不僅干擾供應鏈運作，甚至可能成為毒品走私、人口販運或仿冒品流通等跨國非法活動的資金來源。目前相關調查仍在持續，執法單位期盼能盡快追回失物，並遏止對運輸體系造成鉅額損失的非法行徑。

