40週年校慶首場暖身活動 空中大學攜手YouBike啟動綠騎士行動

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CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫、李衣綸／台北報導

為推動永續校園發展，落實低碳生活與淨零轉型目標，國立空中大學今(11)日在蘆洲校本部舉辦「空大綠騎士行動 × YouBike 減碳存摺競賽」誓師大會暨APP說明會。活動由空大永續發展辦公室主辦，推廣教育處與創新育成中心協辦，並與YouBike合作，號召全校師生及教職員工共同參與低碳通勤行動，透過騎乘腳踏車累積減碳成果，展現空大邁向淨零永續的具體行動力。

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空大表示，「空大綠騎士行動」不僅是校園永續行動的重要起點，也是空大40週年的第一個暖身活動。期盼透過與YouBike合作，將永續理念轉化為日常可實踐的行動，鼓勵全校師生一起騎腳踏車、參與減碳競賽，讓低碳通勤成為校園文化的一部分，並以實際成果回應國家淨零政策目標。

誓師大會由校長許立一、曾任四所大學校長的莊淇銘教授、副校長唐先梅，以及教務長、學務長、研究發展長、媒體長、總務長、推廣教育長、圖書館館長、各學系主任與多位教職員共同出席，展現空大全校推動永續發展的高度共識與行動決心。

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許立一致詞時表示，永續發展已是大學治理與社會責任的重要方向，空大作為終身學習型大學，不僅要培育具備永續素養的學習者，也應在校務治理、課程推廣與生活實踐中，積極回應氣候變遷與淨零轉型的時代挑戰。空大推動永續發展轉型，不只是校園內部的改變，更是對政府國家永續發展政策的支持與貢獻，期待透過本次行動，讓永續從理念走向實踐，從個人行動累積成全校共同的減碳成果。

莊淇銘則提出「BMW 理論」，善用公車（Bus）、捷運（Metro）與步行或單車（Walking/Bike），說明低碳移動不只是環保選擇，更是面對未來社會的重要生活策略。走路與騎乘腳踏車是日常生活中最容易實踐的健康行動與減碳行動，既能促進身體健康、延緩功能退化，也能降低碳排放、友善城市環境；尤其在現代人平均餘命大幅延長的趨勢下，保持健康體魄與落實淨零碳排之間具有深刻的共生關係。

YouBike代表說明減碳存摺APP的下載、登入、加入群組、減碳量查詢及常見問題，協助參與者熟悉操作流程。現場師長與同仁反應熱烈，踴躍提問交流，展現對低碳通勤與永續校園行動的高度參與意願。唐先梅表示，永續發展不是單一活動，而是需要長期累積與共同參與的校園行動。勉勵全校師生從日常生活開始，透過每一次騎乘、每一段減碳里程，實踐對健康、環境與未來世代的責任，讓空大的永續發展成果能夠在 40 週年校慶中具體展現。

空大表示，這項活動象徵40週年校慶前的永續起跑，也展現學校面對淨零轉型與社會責任的具體承諾。未來將持續推動更多結合永續發展、終身學習、健康促進與社會實踐的行動方案，讓學校不只是知識傳播的平台，更成為推動永續生活與淨零轉型的重要力量。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

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