40 歲必讀！老花眼矯正方法大解析：從單焦點到漸進多焦點，哪款眼鏡最適合你

隨著年紀增長，加上 3C 產品使用頻繁，許多人會發現眼睛容易酸澀，看遠不清楚、看近也變得吃力。這些情況往往不只是近視或散光的問題，而是代表「老花眼」悄悄找上門的訊號。老花是一種自然的生理退化，但透過定期檢查與專業矯正，就能重新找回清晰視力，避免生活品質受到影響。

高度近視加速老花，視力模糊更明顯

蘆竹大學眼科診所李威醫師分享，一位接近 50 歲的男性患者，長期因高度近視定期回診追蹤，近期卻覺得「看遠看近都不清楚」的情況。經門診散瞳檢查、視力與裂隙燈檢查後，發現患者除了原本的高度近視，還合併老花現象，導致眼睛調節力下降。李威醫師指出，這正是典型的「雙重挑戰」：近視使得眼睛的對焦距離本來就較短，一旦再加上老花調節力退化，無論遠近距離都容易感到模糊。

認識老花眼：從 40 歲起的自然退化

李威醫師說明，大多數人約從 40 歲開始會出現老花徵兆，包含：看近物體容易模糊、看手機必須拉遠才能看清楚、眼睛容易疲勞、在燈光昏暗時閱讀困難、甚至眼睛出現脹痛或頭痛。若持續出現這些狀況，應盡快接受完整檢查。李威醫師也強調，檢查時須先排除黃斑部病變、白內障、青光眼等疾病，確認是單純生理性退化後，再進行適當的老花矯正，才能確保安全與效果。

專業驗光與個人化配鏡：量眼打造的清晰視界

「老花眼鏡其實是一種附加凸透鏡，能幫助近距離影像重新對焦到視網膜上」李威醫師說明。依照日常需求不同，常見鏡片類型包括：

單焦點老花眼鏡：矯正近距離視力，但看遠仍會模糊。

雙焦點眼鏡：上方看遠、下方看近，但中間有明顯分界線，視線切換會有「跳動感」。

漸進多焦點眼鏡：度數由遠到近連續漸變，外觀美觀，可同時滿足不同視距，初期配戴需要學習期。

室內型多焦點眼鏡：適合長時間使用電腦或閱讀，但不適合開車或遠距觀看。

實例分享：專鏡專用打造全方位視覺方案

上述所提及的患者因長期配戴 RGP（硬式高透氧隱形眼鏡），若不配戴隱形眼鏡時，則顯得清晰度不足，希望換一副能補足視力的眼鏡。大學眼鏡南崁中正門市驗光師鄭昀叡經醫學驗光與評估後，建議患者在不配戴隱形眼鏡時使用「多焦點遠中近鏡片」，上班配戴 RGP 時再搭配一副「室內型多焦鏡片」作為輔助。

鄭昀叡驗光師指出，現成的老花眼鏡僅能提供單一度數，無法處理散光或雙眼視差。醫學驗光除了測量遠近視力與老花度數外，還會評估雙眼協調、慣用眼、閱讀距離與實際用眼習慣，才能提供真正貼合的個人化配鏡建議。

智配多焦實鏡體驗：讓清晰不再憑空想像

大學眼鏡提供「智配多焦實鏡體驗」，以完整的多焦試片讓配鏡不再憑想像。現場可模擬看手機、使用電腦、上下樓梯等日常情境，親身體驗鏡片在不同距離下的清晰度與舒適感。更結合 3D 智能定位技術，精準量測瞳距、眼位、頂點距離與鏡框角度，確保光學中心與瞳孔位置精準對位，呈現最佳視覺效果。

老花眼雖然是自然的生理現象，但絕不是無法解決的困擾。若選擇以「眼科醫師與驗光師」雙師專業把關，透過醫學驗光與科學配鏡，根據個人生活場景與用眼需求，量身訂製專屬視力方案，全面守護視力健康，讓清晰與舒適重新回到日常生活中。

文／劉一璇 圖／楊紹楚 影音／江宏倫