40 角色＋沉浸式互動體驗，宇宙最強集結！《七龍珠英雄崛起－台北》華山登場

東映動畫正版授權的《七龍珠英雄崛起－台北》特展，已於台北華山 1914 文化創意產業園區正式登場。這場以「英雄崛起」為主題的展覽，將七龍珠橫跨多世代的經典角色與名場面一次集結，透過實體場景、角色雕像與互動設計，帶領觀眾走進熟悉的七龍珠宇宙，也成為今年春節期間不少粉絲關注的熱門展覽之一。

經典場景重現，40 尊角色雕像一次看齊

這次展覽最大亮點之一，就是規模感十足的角色與場景還原。從悟空、達爾、弗力札到賽魯等代表性角色，現場共展出多達 40 尊角色雕像，並搭配動畫中極具辨識度的場景配置，讓觀眾能近距離感受七龍珠世界觀的氛圍。

包括武天老師的龜屋、悟空與布馬踏上尋找龍珠旅程的起點，以及多個戰鬥名場面，都以立體方式呈現，成為不少粉絲拍照、打卡的重點區域。

對於熟悉原作的觀眾來說，這些場景不只是展示，更是一種回到童年記憶的體驗。

不只是看展，手機互動加入「戰鬥」元素

不同於單純靜態展示，《七龍珠英雄崛起－台北》也加入互動設計，強化參與感。展場內設有多個互動區，觀眾可透過手機與現場系統進行操作，體驗包括「龜派氣功」、「合體技」等招式互動內容。

此外，展覽也設計了「蒐集七顆龍珠」的任務機制，觀眾在展場中完成指定互動後，可兌換展覽限定的小型紀念品，讓參觀過程多了一層遊戲式探索的樂趣。

春節檔期登場，限定周邊同步亮相

展期橫跨整個農曆春節假期，主辦單位也同步規劃了展覽限定周邊商品區，販售多款以這次特展為主題設計的商品。

對粉絲而言，除了觀展本身，也能將這段體驗轉化為實體收藏，成為不少人規劃走春行程時的考量之一。

展覽資訊一次整理

展覽名稱：《七龍珠英雄崛起－台北》

展覽期間：2026 年 1 月 8 日至 4 月 4 日（2/16 除夕休館）

展覽時間：每日 10:00–18:00（閉館前 1 小時停止售票與入場）

展覽地點：華山 1914 文化創意產業園區 紅磚六合院 西 1、 西 2 館

票價：

單人票 NT$460

雙人票 NT$850

特典套票 NT$899（限量）

學生票 NT$440（現場販售）

愛心票 NT$250（現場販售）

整體來看，《七龍珠英雄崛起－台北》並非只是單純回顧作品歷史，而是透過場景重現與互動設計，讓七龍珠的世界觀以更立體的方式呈現在觀眾眼前。對老粉絲而言是一趟回憶之旅，對新一代觀眾來說，也是一個認識七龍珠魅力的入門窗口。

原文刊登於：三嘻行動哇

圖片及資料來源：瀛海文化、INCUBASE Studio

