400人白排隊！大氣系預測失準又放鳥「傳明分批發放」 地理系神救援補發300杯飲料

自稱台大大氣系的網友日前預測颱風將讓台北放假兩天，並立下失準就發雞排珍奶的承諾，吸引數百人今（16日）中午到傅鐘現場排隊，卻遭「放鳥」無人現身，引發眾怒。稍晚該網友才發文稱將延後至明日分批補發，另有地理系學生看不下去，主動宣布明天將發300杯飲料補位救火，店家也已親自證實付款完成。

《ETtoday新聞雲》報導，今早吸引超過400人排隊等候，卻直到預定時間都不見本人出現，令許多人傻眼直呼「被放鴿子」。現場有從新店特地前來的民眾，表示早上8點半就到場，苦等三小時仍無所獲。這起風波起於該網友在臉書《黑特帝大》豪言預測11月12日至14日台北至少放兩天颱風假，並立下「祭品承諾」。結果颱風假完全沒放，他也於12日發文認賠，宣布16日中午12點將在台大傅鐘前發放300份雞排與100杯珍奶，信心喊話「願賭服輸」，最終等到中午12點半仍不見主辦者身影，許多人怒氣難平，批評「根本詐騙系」。

事後「黑特帝大」社團出現一則以「台大大氣系」名義發布的貼文，聲稱因雞排店無法即時供貨，將活動延後至11月17日補發，改為四個時段分批領取，每時段限量50份。現場將發號碼牌並登記學生證號碼，防止重複領取，還加碼抽出三人送台大圖書館自選書籍。

而地理系學生也在社團發文力挺補位，宣布明天（17日）中午12點在「丘森茶室 北車微風店」免費發放300杯飲料，先到先領，更強調「學長已經付款完成」。對此，丘森茶室也在貼文下方留言證實：「是真的！地理系學號b92學長已付清。」

以下為「黑特帝大」社團出現一則以「台大大氣系」名義發布的貼文公告：

● 發放地點：台灣大學傅鐘下

● 發放時間：11月17日共四個時段（12:00、14:00、16:00、18:00）

● 每時段限量50份雞排與飲料，共200份

● 領取方式：現場發放號碼牌，憑學生證號登記，防止重複領取

● 社群互動：領取者需協助打卡分享，並將從貼文中抽出三名幸運者，贈送台大圖書館自選書籍一本

