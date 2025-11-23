400個夢想與希望 耐斯王子大飯店耶誕心願卡上架 (圖)
耐斯王子大飯店23日舉行認領「聖誕心願卡」啟動儀式，400名弱勢兒童許下的夢想與希望，等待善心人士協助，嘉義市民政處長林家緯（圖）率先響應。（耐斯王子大飯店提供）
中央社記者姜宜菁傳真 114年11月23日
