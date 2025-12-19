400億元黑金商機！東京咖啡節台北登場 不用飛日本21家精品咖啡全入手

臺北咖x東京咖啡節登場。圖為Imagine Coffee 。陳俐妏攝



精品咖啡迷注意！日本最大精品咖啡盛會「東京咖啡節」12/19-21限時3天來台，集合台日42家頂級精品咖啡職人的盛會，首屆「臺北咖x東京咖啡節」成為今年全台最盛大的咖啡市集，來自日本11個城市21家，與台灣6個城市的21家品牌精品咖啡職人，集結40家超人氣咖啡品牌，不用飛日本，就可一次品嚐東京、京都、熊本、沖繩和島根等11家地隱藏版名店。更特別的是，這次活動全程採用無紙化，透過手機支付票券環保又科技。

廣告 廣告

台灣民眾愛喝咖啡，財政部資料顯示，台灣人每年大約喝掉8.89億杯，等於一天喝243萬杯咖啡，咖啡廳等服務業銷售額，去年突破新台幣377億元，逼近400億元大關，且有望逐年成長。相準黑金商機，

「臺北咖x東京咖啡節」由台灣知名餐飲策展公司有趣餐飲行銷和巨蛋展覽公司一同規劃，將日本精品咖啡盛會「東京咖啡節」原汁原味再現。

日本品牌受矚目包括澀谷潮流代表「Coffee Supreme Tokyo」，東京預約制神店「Lonich」，豪德寺「IRON COFFEE」，熊本老町屋改造的「Gluck Coffee Spot」，靜岡「ETHICUS coffee roasters」、京都「ABOUT US COFFEE」、名古屋全球特級豆「Q.O.L. COFFEE」，更罕見有來自島根「IMAGINE.COFFEE」，這次難得不用排隊就能喝到。

台灣地主隊也有「世界級」陣容！「VWI by CHADWANG」、「GABEE.」，「鬧蟬咖啡」、「Coffee Sind」、「弄宅咖啡」，「coffee stopover」、「Phase Coffee Roasters」、「HAUSINC CAFE」，以及新竹永續概念「井井咖啡」都不能錯過。

這次首屆咖啡盛典，主辦單位支付全數採用電子支付和電子票券，不僅有利商家現金找零麻煩，也顯現策展單位轉進科技數位應用的趨勢。

更多太報報導

台股高息ETF逆勢上揚重返榮耀！ 00919人氣最旺漲幅居冠

半導體鐵嘴說了！盧超群：AI要喘口氣記憶體缺到2027年上半年

台積電3奈米有夠缺！程正樺：2奈米產能提前提升、CoPoS如到位「它」恐被淘汰