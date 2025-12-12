400億美元蒸發！韓「加密貨幣之王」涉詐欺遭美判15年 遣返恐再吃重刑

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

被稱為「加密貨幣之王」的Terraform Labs韓籍共同創辦人權渡衡（DoKwon），因涉入規模高達400億美元的穩定幣暴跌詐欺案，遭美國紐約南區聯邦法院重判15年徒刑。南韓官方也明確表示，即使他在美服刑結束返國，仍將面臨進一步審判，恐怕難逃追加重刑。

根據《美聯社》報導，現年34歲的權渡衡畢業於史丹佛大學，曾以「科技奇才」之姿迅速走紅。直到2022年，Terraform推出的穩定幣TerraUSD（Terra）與Luna全面崩盤，宣稱的「演算法穩定」瞬間破功，造成全球投資人慘賠。法官更直指他的犯行「讓人蒙受真正的400億美元損失，不只是帳面數字」。

事發後，權渡衡一度逃往海外，最終在蒙特內哥羅因使用假護照遭逮。美國檢方曾以證券詐欺、通訊詐欺、操縱市場等9項罪名起訴他，理論最高刑期可達130年。2023年底，他被引渡至美國受審。

今年8月，權渡衡就兩項詐欺罪名認罪，檢方依協議求刑12年，但法官認為「過於寬鬆」，最終改判15年並沒收其1,900萬美元資產，也拒絕讓他在南韓服刑。《韓聯社》指出，南韓司法界已準備在他返國後啟動第二階段審判，意味權渡衡未來仍可能面臨「雙重刑罰」。

權渡衡在最後陳述中向受害者道歉，「所有的痛苦與指責都是我的錯與責任」。但美國法官恩格梅爾強調，美國法院無法因南韓未來可能加重處罰而減輕其量刑。韓國辯護團隊曾主張，權返韓後會再受審，應視為量刑酌情因素，但遭到法官直接否決。目前權渡衡仍被關押在美國，未來是否能在服刑一半後獲准返韓服刑，仍須視美國司法部的最終審核而定。







