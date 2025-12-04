400億美元軍購強化嚇阻中國 賴清德：和平無價戰爭無贏家 3

有關400億美元國防特別預算、美中台關係。總統賴清德（4）日接受《紐約時報》專訪強調，面對中國軍事壓力與統戰滲透不斷升高，台灣必須「做最壞打算、做最好準備」，以實力嚇阻戰爭，「和平無價，戰爭沒有贏家，但和平不能靠幻想，必須靠實力」。

賴清德表示，中國對台軍演愈來愈頻繁、強度愈來愈高，軍力活動甚至跨出第一島鏈進入第二島鏈，已對整個印太區域造成影響；同時，中國對台統戰與滲透行動也明顯升高。基於維護國家安全與台海和平穩定責任，政府提出約400億美元國防特別預算，用於向美國採購武器、強化防衛能力。

賴清德指出，台灣一方面提升國防預算、強化軍事戰力，另一方面也主動降低對中國經濟依賴、強化經濟韌性，「2010年台灣對外投資有83.8%流向中國，去年已降到約7%」。同時，台灣與各民主國家站在一起，透過「肩並肩」合作發揮嚇阻效果，「以備戰來達到避戰，實現和平目標」。

談及外界關注的「2027時間表」，賴清德表示，不論中國解放軍何時可能採取行動，台灣的原則就是先做好準備；他並藉機向國際重申，台灣將全力自我防衛，也感謝G7、美國總統、日本政治領袖等多次公開強調台海和平穩定是全球安全與繁榮的重要元素，對穩定台灣社會與區域局勢幫助甚大，盼能與國際共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。

對於美國是否會在台海危機時出手協防，賴清德表示，儘管台美無正式邦交，美國長年依《台灣關係法》與「六項保證」跨黨派支持台灣，雙邊關係可謂堅如磐石。他指出，美國總統川普上任後，台美各項合作不但沒有中斷，反而有擴大趨勢，政府也期待透過關稅談判，既協助美方處理貿易逆差，也深化雙邊經貿合作與友盟關係。

談到烏俄戰爭，賴清德強調，台灣與烏克蘭人民站在一起，希望這場不理性、缺乏正當性的戰爭儘早結束，讓烏克蘭人民脫離痛苦，同時在終戰安排上必須尊重烏克蘭國家尊嚴與人民福祉，避免衍生新的衝突。他也重申，國際社會應明確反對任何企圖以入侵、戰爭、併吞或武力手段解決政治分歧的行為。

在半導體與AI議題上，賴清德指出，台灣半導體在AI時代扮演關鍵角色，但他強調，台灣的半導體產業是「全世界共同的資產」，屬於全球生態系的一環—美國擁有研發設計與市場，日本掌握材料與設備，荷蘭具備先進製程設備，台灣擅長邏輯晶片製造，韓國則在記憶體晶片具優勢。他表示，台灣支持台積電與相關廠商赴美、日、歐洲投資布局，促進全球繁榮。

對於川普希望美國在未來2、3年內生產全球40%到50%半導體的目標是否可行，賴清德回應，完全理解川普希望美國維持全球競爭優勢的急迫感，這項目標能否達成，除了台灣積極協助外，也端賴美國政府在土地取得、水電供應、人力與人才培訓、投資優惠等配套是否到位、行政效率是否提升，「做得越好，就越有機會達標」。

至於美國國內正爭論是否應限制輝達等企業輸出最先進晶片至中國，賴清德以「不評論美國內政」為前提，轉而分享台灣2000年前後曾就「先進晶圓製造是否西進中國」展開激烈討論，最終結論是不宜，也未開放。他直言，事後證明當時決策正確，「如果讓先進製程當年就去中國，就沒有今天的台灣」。

談到AI熱潮是否可能泡沫化，賴清德表示，科技與經濟界看法分歧，但身為政治領袖，他相信AI能讓人民生活更便利、促進經濟發展、帶動全球繁榮，各國領袖及AI關鍵產業國家應共同合作，採取必要措施，讓AI能「軟著陸」、避免泡沫化，成為帶動長期成長的力量。

對於中國經濟情勢與對台政策的關聯，賴清德指出，台灣今年經濟成長率預估可達7.37%，國際金融機構推估中國成長率則約4%多。他表示，希望中國國家主席習近平在面對內部競爭與壓力時，思考重點應放在如何照顧中國人民，而不是尋求領土擴張。

最後賴清德並重申，台灣樂意在經濟面與中國合作，一同面對與解決各種挑戰，但前提是兩岸關係必須建立在和平、尊重與穩定的基礎之上。

