400億美元「國防特別預算」 總統：應對2027年中國武統台灣

總統賴清德宣布，政府將推出歷史性400億美元、約1.25兆新台幣的國防特別預算，更示警中國2027武統台灣野心，但這樣的預算，國民黨主席鄭麗文卻稱會把台海變成火藥庫，總統喊話在野，和解必須有實力做為後盾「沒有實力後盾的和解，容易淪為投降」。

總統 賴清德：「北京當局也以2027年，完成武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備，持續升高在台灣周邊的演習，及灰帶侵擾企圖以武逼統，以武逼降併吞台灣。」

中國對台武力威脅恫嚇不斷，因應嚴峻情勢，總統賴清德宣布，將推出史上最高，規模達400億美元，約新台幣1.25兆的國防特別預算。

總統 賴清德：「預計在未來八年，2026到2033年，投入1兆2500億元經費，來建構包括打造台灣之盾。」

面對中國複合式威脅步步進逼，我方提高國防預算因應，AIT也發文力挺，這是朝向藉由強化嚇阻，以維持台海和平穩定所邁出的一大步，但與此同時，外界質疑，難道背後是有美方施壓？

總統 賴清德：「絕對不能夠倒果為因，或本末倒置，台灣編列這筆國防特別預算，目的是在保護國家安全，壓力主要是來自中國併吞者，這個就好像民眾在家裡裝監視器，絕對不是因為來自鄰居的壓力，而是來自於可能小偷，會入宅去偷竊。」

高達1.25兆的國防特別預算，不只要打造台灣之盾，更要建立防空、防彈道、精準火炮、以及台美共同研發採購之裝備、系統等等，不過在野黨卻依舊唱反調。

400億美元「國防特別預算」AIT發文力挺（圖／民視新聞）國民黨主席 鄭麗文：「賴總統 您在玩火啊不但讓台海變成火藥庫還把台灣變成了兵工廠。」

總統 賴清德：「如果我們要進行和解，也必須要有實力來做後盾，沒有實力做後盾的和解，是沒有辦法保障國家利益，更何況沒有實力後盾的和解，也容易淪為投降

在中國所有，併吞台灣的劇本當中，最具威脅的不是武力，而是放棄。」

喊話在野支持，賴總統話說的重，畢竟面對中國威脅，國家安全，沒有妥協空間。

