400公斤熊「推倒巨籠」因貪吃被逮 黑熊中麻醉狂吃

日本進入冬季，熊害卻絲毫未減。（示意圖／Pexels）





日本進入冬季，熊害卻絲毫未減。在岩手縣有黑熊闖入果園倉庫，大啖蘋果，即使中了多支麻醉吹箭、意識逐漸模糊，仍硬撐著眼皮繼續吃。而北海道先前曾出現一頭400公斤的棕熊，力大無窮到能推翻陷阱籠，14天後終於遭到捕獲，身長達190公分體型極為嚇人。

北海道這頭「筋肉熊」先前被拍到站起來、用熊掌輕鬆推倒300多公斤的捕熊籠，畫面震撼。不過14天後，牠仍難敵食物誘惑，在同一地點被成功誘捕。

占前町獵友會會長林豐行表示，這是他用牢籠捕獲過最大的熊，體型龐大到臀部與腹部毛髮都擠出籠子欄杆外。這頭筋肉熊身長190公分、體重400公斤，在棕熊界相當少見。為避免危害居民安全，當局最終將其撲殺。

另一頭黑熊則是跑進岩手縣的果園倉庫，大吃蘋果。公所人員指出，黑熊遭到麻醉吹箭命中後，仍搖搖晃晃叼著蘋果狂吃，彷彿抵抗不了食物的誘惑。直到幾分鐘後麻醉生效，黑熊才沉沉倒下，最後被拖離現場。

北海道也有民眾開車行經山區時，突然遭母熊追擊，只見黑影張大嘴往車上猛撲，駕駛嚇得立刻倒車，背後就是懸崖，驚險程度令人膽寒。隨著野生熊隻頻繁出沒，日本民眾也憂心一旦與熊發生碰撞事故，恐怕難以申請保險理賠，提醒民眾務必提高警覺、小心應對。

