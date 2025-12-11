400公斤重量級女孩收醫生「死亡警告」 母愛救命卻險與閨密決裂

Jasmine和Nesha將攜手踏上一場重塑健康的旅程。（TLC提供）

TLC旅遊生活頻道全新真人實境秀《重量級室友》（1000-lb Roomies）揭開一段關於極限減重、閨密情誼與母愛的真實挑戰。主角Jasmine和Nesha兩位個性鮮明的女孩，從網路相識的陌生人，變成親密無間的好友兼室友。由於2人對高熱量食物來者不拒，健康面臨考驗，她們將攜手踏上一場重塑健康的旅程，展開充滿挑戰的健康復甦任務。

節目真實記錄Jasmine從心理抗拒到勇敢接受治療的掙扎與決心，見證母愛如何成為她面對生命的強大力量，當醫生對Jasmine發出「再不減重，性命不保」這聲致命警告時，這對好友意識到她們必須做出改變，展開攸關生死的健康反擊戰，然而Nesha始終抗拒接受手術，她遲遲無法下定決心，當Jasmine積極求生，Nesha卻猶豫不前時，2人的角色開始轉換，室友間的緊張一觸即發。

廣告 廣告

她們必須在建立新的生活界線、克服舊有惡習，以及攸關生死的賭注中掙扎求生。這場人生轉捩點，將以最嚴峻的方式考驗她們的承諾、意志力，以及堅不可摧的閨蜜情誼。儘管挑戰無窮，她們誓言將永遠做彼此最強大的後盾。《重量級室友》於11日起，每星期四晚間11點播出。

更多中時新聞網報導

小禎女Emma出道 胡瓜叮嚀好好講話

阮丹青愛情保鮮 攜樂團登高雄開唱

返鄉釋利多 賴：台積電又要來了