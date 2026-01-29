400公里獵殺半徑! 解放軍PL-17超視距導彈亮相 針對美軍加油機、預警機

近日中國網路上流出的高解析度照片，首次清楚證實中國解放軍空軍已實際部署 PL-17 超遠程空對空飛彈，顯示該型飛彈已具備成熟作戰能力，並非仍停留在概念或測試階段。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

[Newtalk新聞] 近日中國網路上流出的高解析度照片，首次清楚證實中國解放軍空軍已實際部署 PL-17 超遠程空對空飛彈，顯示該型飛彈已具備成熟作戰能力，並非仍停留在概念或測試階段。

根據軍事專欄《寰球戰略解讀》分析指出，PL-17 射程被評估達 400 公里等級，主要任務並非與敵機纏鬥，而是鎖定空中加油機、預警機等高價值支援平台。有中國國防分析人士直言， PL-17 可視為「中國針對現代空戰結構性弱點所提出的解決方案」，其核心目的在於透過打擊空中支援節點，瓦解對手整體空中作戰能力。

印度去年有多架陣風戰機被中國霹靂-15E ( PL-15E ) 導彈擊落，其中一處現場引發民眾圍觀。 圖 : 翻攝自包明說

新曝光照片迅速引發全球開源情報社群關注。軍事專家認為，這意味著中國空軍已從過去的能力驗證階段，正式邁入實戰部署層級。PL-17 的出現，從根本上改變了視距外空戰的規則，使中國戰機能在遠超傳統交戰距離的範圍內，對敵方預警指揮平台與戰略轟炸機構成威脅。

專家也指出，PL-17 並非 PL-15 的簡單延伸，而是一款專門為反介入作戰設計的武器系統，目標在於破壞支撐西方在印太地區遠徵空中行動的殺傷鏈與後勤體系，尤其是在台灣海峽與南海等高風險區域。

在作戰運用上，PL-17 與中國第五代戰機的整合被視為關鍵。以殲-20「威龍」為例，其感測器融合能力、遠距偵測與資料鏈系統，使其在此一作戰概念中更接近前緣感測與指揮節點，而非單純的攔截平台。即便 PL-17 體型較大，目前可能需採外掛方式部署，犧牲部分隱身性能，但分析認為，中國在衝突初期更重視快速摧毀高價值空中目標的戰術效益。

在作戰運用上，PL-17 與中國第五代戰機的整合被視為關鍵。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

此外，外界關注到瀋陽飛機工業集團殲-35 的發展方向。相關報導指出，該機型設計可能具備內部掛載大型空對空飛彈的能力，顯示中國正同步推進平台與武器的整合，而非僅在現有機型上進行妥協式改裝。

戰略層面上，PL-17 的部署對印太安全環境產生深遠影響。長期以來被視為「安全後方」的空中加油與預警平台，如今面臨前所未有的威脅。在台海衝突假設中，若加油機生存能力受限，戰鬥機的持續作戰半徑與巡航時間將受到嚴重制約，進而改變空中行動的成本與風險評估。

日本、澳洲等區域國家也被認為需重新調整防空與指揮架構，以應對射程遠超傳統護航與防空網的威脅。分析同時警告，若 PL-17 相關技術外溢至中國戰略夥伴，南亞等地區的空中力量平衡亦可能出現顯著變化。

相關報導指出，該機型設計可能具備內部掛載大型空對空飛彈的能力，顯示中國正同步推進平台與武器的整合，而非僅在現有機型上進行妥協式改裝。 圖:翻攝自寰球戰略解讀

軍事觀察指出，PL-17 並非單一武器，而是中國反介入／區域拒止體系中的重要一環，與遠程防空飛彈、反艦彈道飛彈及天基監視系統形成整合性威懾網絡。其透過資料鏈進行中段導引修正的能力，使其在對付大型、機動性有限的支援平台時，具備高度威脅性。

《寰球戰略解讀》認為，PL-17 首張清晰照片的曝光，不僅是一次技術展示，更象徵一種有利於防禦方、並可能重塑印太空中力量平衡的戰略能力已然成形。未來空中優勢的競爭，恐將不再取決於局部制空權，而在於誰能率先剝奪對手賴以作戰的關鍵系統。

