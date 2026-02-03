400公里長征找回行醫初心！「絕地武士」羅盛典醫師：不只治病，更要陪癌友在黑暗中找回尊嚴
輪胎每轉動一圈，羅盛典心裡想的，都不是體力的耗損，而是那些在病痛中艱難跋涉的癌友們。對外界而言，這是一場北高雙城的公益騎行；但對他來說，卻是一段重新確認行醫初衷的旅程。
2月2日，台北街頭細雨飄落，寒風中帶著一絲凜冽，卻擋不住一群騎士的熱情。由高雄長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師、癌症希望基金會副董事長羅盛典發起的「健康台灣，讓希望滾動全台」北高雙城自行車挑戰賽，在台北市政府前正式拉開序幕。
400公里不是距離，而是一次次回到初心的路
這場為期3天、橫跨400多公里的長征，不只是為了響應2月4日「世界癌症日」的主題「United by Unique（無獨有偶 有你有我）」，也是他行醫生涯中，又一次將醫療界限延伸至社會角落的具體實踐。
對羅盛典而言，這400多公里的公路，從來不只是體力上的考驗。他常說，對多數癌症病人來說，真正難走的，往往不是治療本身，而是治療之外，那段沒有人陪的路。
正因如此，他始終提醒自己，醫師不該只是站在終點宣布結果的人，而是願意陪病人，一起走過那段最艱難的過程。
當部落的阿嬤治療成功，卻失去原本的歸屬
羅盛典對醫療的理解，並非一蹴而就。這樣的轉變，要回溯到他剛升上主治醫師時，遇到的一位病人。
那是一位罹患口腔癌的阿嬤。每次談起這段往事，羅盛典總難掩愧疚，「當時我一直以為，自己手術相當成功，救回了她一命。」術後，她搬到新竹與兒子同住，仍需回高雄的醫院接受放射治療。她的兒子每天從新竹搭高鐵，陪著母親南下治療。
有一次，羅盛典忍不住問他：「你媽媽恢復得很好，為什麼沒回部落住？」
他沉默了一會兒才說：「媽媽因為外觀的改變，覺得自己『愧對祖靈』，不敢回部落。」
後來，羅盛典的外婆過世，臨終前交代，希望骨灰能安葬在她童年生活的地方。那個地方，連家人都不知道，卻是她心裡真正的「歸屬」。
在那一刻，他才真正意識到，那位病人不敢回到部落，並非出於選擇，而是外貌的改變，讓她再也無法回到她原本屬於的地方。
把人放進醫療裡，改寫了他對「成功手術」的定義
每次回憶起這件事，羅盛典難掩激動地表示：「這件事對我打擊很大，覺得自己幫她動手術不是救了她，而是讓她無法認祖歸宗。」那一刻，他第一次認真思考：「如果病人只是活下來，卻再也回不了原本的生活，那，還算真正的治療嗎？」
在那之後，他對「成功」的定義完全改變。他不再只問手術能不能做、能不能拚，而是反覆問自己：「這是不是病人真正想要的？」
也因為這樣，他開始重新思考醫療的角色，不只是把病治好，而是陪著人，慢慢找回生活的尊嚴。在門診裡，他寧可把時間花在溝通，而不是病歷；他記住每位病人的家庭狀況，因為他愈來愈清楚，唯有把人放進醫療裡，醫療才不會在無意間，變成另一種傷害。
這份自省，讓他逐漸走出原本只專注手術的角色，開始投入「癌症全人關懷照護」。加入癌症希望基金會後，他不只留在診間，更站到病人與制度之間，成為替癌友發聲的人。
走出診間，是為了幫癌友走回生活
2019年接下高雄長庚醫院癌症資源中心負責人後，羅盛典更貼近病人在確診當下所承受的衝擊，也清楚看見，當病患被告知罹癌的那一刻，心理的恐懼往往比病情本身更快將人推向黑暗。
「恐懼會讓人做出錯誤選擇，」他說，「醫師的工作，不只是給治療方案，而是幫病人安頓好『心』，醫療才可能真的發揮作用。」
在眾多癌別中，鼻咽癌讓他特別有感。這是台灣相對特殊的癌症，歐美國家病例少、藥物研發有限，臨床治療仍以放射線治療為主、化療為輔。許多患者在治療後留下中耳功能受損、鼻腔與鼻竇等相關後遺症，長期影響生活品質，過去卻鮮少被系統性處理。
為了實踐「走回生活」的承諾，羅盛典帶領團隊針對百餘位鼻咽癌患者進行前瞻性研究，嘗試找出過去被忽略、卻能實際改善生活品質的介入方式。他強調，醫療不能只看存活率，若病人活下來，卻無法回到原本的生活，對他們而言，反而是另一種折磨。
騎上單車，是為了補上診間裡來不及陪的那一段
這樣的信念，讓羅盛典不再滿足於只在診間完成醫療，而是試著把陪伴延伸到診間之外。
為了讓更多人看見癌友的困境，他加入整形外科醫師楊家森發起「為淋巴水腫癌友而騎」的單車行動。象徵在治療之外，仍有人與他們並肩前行。2024年，他們用5天時間，從基隆長庚一路騎到高雄長庚，總里程500公里；隔年更挑戰3天內完成520公里。
很多人問他工作這麼忙，為何還做這件事？羅盛典坦言，每當騎到體力透支、雙腿打顫時，他就會想起癌友在治療中所經歷的痛苦與不確定感，「癌友沒有停下來的選擇，我也沒有理由停下來」。
事實上，羅盛典投入癌症事務，並非一時衝動。10多年前，他曾參與「癌症資源單一窗口」計劃，原本只是偶然接手，卻讓他開始意識到，病人真正需要的往往不是更多醫療資訊，而是整合後可理解的資源。
在加入癌症希望基金會後，羅盛典不僅只在診間看診，還投入更多倡議工作，思考如何補上制度尚未照顧到的那一段。
他參與更上游的規劃與整合，從建立南台灣癌症支援資源地圖、推動跨科別聯合門診，到站在制度與病人之間替癌友發聲。他不諱言，這條路往往只有付出、沒有掌聲，卻是他愈來愈確定要走的方向。
像絕地武士一樣的信念：沒有「試試看」
身為資深「星戰迷」，羅盛典常把自己比作絕地武士。對他而言，絕地武士的精神不在於無所不能，而是在面對恐懼與黑暗時，依然堅定地選擇站在光明的一側。
他最常引用尤達大師的名言：「做，或不做，沒有試試看」（Do or do not, there is no try）。這句話概括了他對醫療與公益的態度。罹癌的恐懼會讓病人迷失，而醫師的職責就是站在病人身邊，陪他們走過最黑的路。
羅盛典相信：「當你心中有非完成不可的事時，恐懼一定會走在前面；但意志力，終究會戰勝恐懼」。對他而言，踩下踏板、站在病人身邊，並不是一時的熱血，而是一條他已經選擇、不打算回頭的路。
