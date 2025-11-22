400名石化猛將開戰 中油職安盃壘球賽熱力開打
【記者 王苡蘋／高雄 報導】台灣中油石化事業部於11月22、23日舉辦「114年中油職安盃暨高雄市第十五屆石化盃勞資和諧慢速壘球賽」，共有21支來自不同石化業者的隊伍、近400名選手參賽，現場氣氛熱烈。
▲21隊齊聚林園！石化盃壘球賽引爆年度最強對決。
本賽事由中油石化事業部與高雄市石化業產業總工會共同主辦，今年已邁入第十五屆。參賽隊伍包含中油石化事業部、大林煉油廠、台塑、長春、台橡、台苯、和益、南帝、台氯、聯成等知名石化業者，決賽將選出前四名頒發獎品與獎盃。
市議員李雨庭、王耀裕、邱于軒、李雅靜，以及高雄市勞工局長江建興、海洋局長石慶豐、石化產業總工會理事長孫學山、林園產業園區黃成龍主任等人到場共襄盛舉。
▲台灣中油石化事業部副執行吳祐明致詞
石化事業部副執行長吳祐明表示，壘球賽象徵跨廠合作與團結精神，與石化產業每項工作中所需的默契與整合力量相呼應。
▲運動員宣示
比賽在選手全力揮棒與加油團熱情歡呼聲中展開，石化事業部也將持續舉辦各類活動，促進廠商與在地居民互動，共同推動產業發展與團隊凝聚力。（圖╱台灣中油石化事業部提供）
