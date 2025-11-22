400名石化猛將開戰 中油職安盃壘球賽熱力開打

通部舉辦全國交通安全最高榮譽「金安獎」頒獎典禮，新竹市政府在交通工程項目榮獲第二組第一名，締造三連霸佳績，充分展現市府在交通安全改善上的卓越成果。同時，竹市新科國中獲得國中組交通安全教育訪視「特優」肯定，新竹國小志工翁美玄亦榮獲「導護志工績優獎」，為竹市再添多項亮眼成績。新竹代理市長邱臣遠昨（廿二）日表示，市府團隊積極落實市長高虹安所推動的「交通暢行」施政策略，持續全面提升交通安全環境。高市長上任後即成立交通改善小組，每月召開交通改善小組會議及道安會議，由市長親自主持，並針對交通問題與事故類型廣納專家委員意見，深入分析肇因，透過交通3E手段精準施策。他強調，市府各局處及道安會報工作小組均全力投入改善任務，致力建構讓市民安心的交通環境。交通處說明，市府連續三年獲得交通工程第 ...

台灣新生報 ・ 14 小時前