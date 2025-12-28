400年一遇？印度神童預言2026關鍵年 點名4國、3時段需警惕

印度知名占星師阿南德（Abhigya Anand）近日在YouTube發布對於2026年的最新預言。（翻攝自youtube Abhigya Anand | Praajna Jyotisha ）

被稱為「印度神童」的阿南德近日發布最新預言，指出2026年可能是全球4百年一遇的重要轉捩點。他點名中國、菲律賓、北韓與日本為高風險地區，也示警4月、7月與11月為關鍵動盪時段，同時也認為醫療與科技領域有望迎來突破。

疫情後時代動盪 2026年風險與變革並存

印度知名占星師阿南德（Abhigya Anand）近日在YouTube發布最新影片，針對2026年全球局勢提出最新預測。影片上架後迅速引發討論，他指出，自2020年新冠疫情爆發以來，世界已進入高度動盪與不確定的時期，而2026年恐將成為風險與巨變交織的一年，甚至可能是「4百年一遇」的重要轉捩點。

4月、7月、11月成關鍵節點 恐牽動國際局勢

阿南德特別提醒4月、7月與11月，可能出現對國際局勢產生影響的重大事件。其中，需留意中國西北與東北地區、菲律賓，以及朝鮮半島周邊情勢，並警告若北韓出現關鍵變化，影響恐不僅止於區域層級，甚至可能牽動更廣泛的國際局勢。

廣告 廣告

面對潛在的不確定性，阿南德強調「心理韌性」的重要性。他引述專家觀點表示，恐怖攻擊或衝突往往透過製造恐懼影響大眾判斷，唯有保持冷靜與理性，才能在動盪中維持清晰思考。

危機之外也有突破 醫療與科技發展被看好

不過，他的預測並非全然悲觀，阿南德同時指出，2026年也可能是醫療、科技、數學與科學研究出現突破性進展的一年，為人類社會帶來正向改變。

★《鏡週刊》關心您，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

更多鏡週刊報導

台人帶槍上機？外交部澄清非國人 長榮航：外籍旅客攜帶「紀念子彈」

戶頭200萬想買0050 她猶豫何時該進場？網友揭關鍵：All in就對了

騎車滑手機明年提高罰1200元 網提2質疑看衰「要抓才有用」