400弱勢兒童耶誕許願 嘉義耐斯王子大飯店助圓夢

（中央社記者姜宜菁嘉義市23日電）耐斯王子大飯店今天舉行認領「聖誕心願卡」啟動儀式，400名弱勢兒童許下的夢想與希望，等待善心人士協助，嘉義市民政處長林家緯率先響應。

耐斯王子大飯店今天舉行第19屆「聖誕心願卡」啟動儀式，今年的心願卡活動持續與嘉義市政府、嘉義家扶中心、台灣世界展望會等3單位合作，計有400名弱勢孩童許下願望。

耐斯廣場總經理鄭百三、嘉義家扶中心主任沈明彥、台灣世界展望會區處長胡婉雯等人陪同弱勢孩童一起掛上心願卡。

鄭百三表示，400個心願卡代表400個孩子的夢想，期許大家能夠幫孩子圓夢，點亮孩子的一盞心願燈。

有孩子在心願卡上寫到，媽媽靠打零工撫養4名子女，家裡唯一的電鍋壞了，實在無力購買，因此許願一台電鍋。也有一家八口之家，因為家中遭受祝融，所有衣物全都燒毀，隨著冬天到來，期許能夠有一件羽絨外套，溫暖度過寒冬。

此外，也有孩子家裡沒有書桌，他和妹妹三人，得輪流在小茶几完成作業，所以期許有一張書桌，大家不用擠在小茶几寫字。

林家緯看到一名14歲的女童明年將要面臨會考，想要全科目的講義總複習，他率先響應，祈願她明年考上理想的學校。（編輯：李淑華）1141123