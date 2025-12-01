400改裝車齊聚爆插曲 展示車繞場疑水箱炸裂噴煙

台南市 / 綜合報導

上個週末，不少車迷都聚集在台南，因為除了有國際飄移賽，還有2025年度「SFT台灣汽車潮流文化祭」也在台南登場，現場展出近400輛的改裝彩繪車，其中一輛黃藍配色，引擎蓋還裸空的展示車，繞場時車頭突然冒白煙還噴水花，現場圍觀車迷，有人被噴出的水花波及，車主表示，事後都有了解關心狀況，還好都沒有大礙，至於冒煙噴水的原因，疑似水箱零件老化炸裂導致。

引擎蓋冒白煙，而且煙越來越濃，圍觀的車迷驚呼，看到陣陣白煙幾乎都擋住前方的去路，11月29、30日兩天在台南登場的「SFT台灣汽車潮流文化祭」，現場展出近400輛的作品，除了車體改裝，車身也都是創意彩繪，每一輛都比炫比酷，其中這一輛，車身是搶眼的左右藍黃配，引擎蓋還特地切出一塊裸空，相當吸睛，可是就是這輛車繞場時冒煙，車主表示，疑似是水箱炸裂。

車主劉先生說：「是由於水箱這邊有一些塑膠件，可能零件太過於老舊，直接炸開，水就直接噴出來這樣子。」看到引擎蓋內的水箱，已經破了一個大洞，疑是因為零件老舊脆化，導致破裂，只是當時噴出的水，波及一些圍觀車迷，讓劉先生很抱歉，車主劉先生說：「那時候有擔心說是不是會有燙傷，那我們都有過去關心他們說有沒有受傷之類的，他們都回應說，水沒有那麼燙，只是溫溫的而已，沒有受到什麼傷害。」

劉先生的愛車是2000年的進口轎車，這次參展發生水箱爆裂純屬意外，不過讓他當下也嚇了好大一跳，還好人車都平安，劉先生還說，請車迷期待下一次車展，他的愛車絕對酷炫登場。

