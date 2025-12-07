400萬人搶喝「月經神仙水」！中國勁酒賣到斷貨 婦產科醫示警了

記者蔣季容／台北報導

中國勁酒被稱「月經神仙水」，多地賣到斷貨。（圖／翻攝自閃電新聞）

含有多種中藥材的「中國勁酒」近日爆紅，不少中國人分享勁酒能減緩經痛，還將其稱為「月經神仙水」。對此，婦產科醫師表示，喝烈酒確實會讓人放鬆，進而降低對疼痛的感受，不過目前並沒有中國勁酒在醫學治療上的正式研究，提醒民眾經期想喝酒，要留意自己體質是否合適。

中國社交平台上，有用戶分享喝勁酒緩解經痛等內容，甚至號稱可以「調理月經」、「治療脫髮」，讓勁酒突然爆紅，女性客人暴增400萬，多地賣到斷貨。根據官網介紹，中國勁酒以深山溶洞泉水釀造的陳釀原酒為基酒，融合了黃芪、仙茅、淫羊藿、當歸等藥材精華，含有黃酮、皂苷等多類活性成分，是一款具有免疫調節抗疲勞功效的保健酒。

台灣婦產科醫學會秘書長、馬偕紀念醫院婦產部部長黃建霈接受《三立新聞網》採訪指出，從理論上來看，飲用烈酒會讓人放鬆，進而降低對疼痛的感受，「其實所有酒類都有這樣的效果」。但他強調，目前並沒有中國勁酒在醫學治療上的正式研究，相關說法多半來自口耳相傳，「100個人喝，可能只有5到10個覺得有效，沒效果的人通常不會特別說」。

至於經期是否適合飲酒，黃建霈表示，關鍵在於飲酒量與個人體質，並非絕對禁止，但應特別留意身體反應，「有些人怎麼喝都沒事，有些人喝一點就有事，而且每次的反應也不一定相同」。

黃建霈也提醒，酒精可能會加速血液循環，導致月經出血量增加，引發身體不適。若只是輕微疼痛，可透過熱敷或服用止痛藥緩解；但若疼痛程度嚴重，應儘速就醫檢查，「有時以為只是經痛，實際上也可能是其他問題。」

