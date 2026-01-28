400萬人注意！失眠≠睡眠時數 醫曝「它」才是關鍵：這樣能秒睡

記者施春美／台北報導

醫師張家銘表示，很多人的失眠來自對睡眠的過度期待，真正有效的失眠治療，是讓大腦重新學會信任夜晚。（圖／取自張家銘的臉書）

據統計，台灣有近400萬人失眠，醫師張家銘表示，其實很多人的失眠，來自於對睡眠的過度期待，例如要睡滿8小時，這想法就是一種壓力源，讓大腦在夜間更難放鬆。他認為，治療失眠不是夜晚的數字，而是「白天的功能」，包括能否清醒工作。「當人把焦點從睡眠時數，轉為白天的感受，失眠問題反而自然解決。因為大腦真正需要的，不是完美睡眠，而是安全感。」

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其臉書表示，很多人會以為失眠是因為壓力大、想太多、個性緊張，但近年的醫學研究指出，這種狀態其實不是心理問題，而是大腦真的還在「清醒模式」。人的大腦沒有進入該休息的生理節律。

失眠的真相 是大腦進入高警戒狀態

張家銘表示，從分子體質來看，有些人天生比較容易醒著。慢性失眠的人常有一個很明顯的共同特質：神經系統敏感度高，對壓力反應放大，消化及恢復速度慢。這類體質和血清素轉運系統、多巴胺調控系統、食慾素系統（Orexin system），及自律神經平衡相關基因群都有關聯。因此，同樣熬夜，有人補眠就好，有人卻直接進入長期失眠。同樣壓力，有人倒頭就睡，有人卻越夜越清醒。這不是意志力的差別，而是神經調控體質不同。

很多人的失眠 其實來自對睡眠的過度期待

張家銘強調，很多人的失眠來自對睡眠的過度期待，而產生的「睡眠期待與現實落差」（Sleep Expectation-Reality Gap）。例如很多人期待一定要睡滿8小時，不然隔天會完蛋。這種想法會成為一種長期壓力源，讓大腦在夜間更難放鬆。從臨床經驗來看，很多時候不是睡太少，而是對睡眠要求太完美。

真正需要關心的不是睡多久 是白天過得好不好

張家銘認為，他看待失眠這件事，治療的不是夜晚的數字，而是白天的功能：能否清醒工作，能否穩定情緒，能否感覺到生活有能量、有彈性、有恢復力。當人把焦點從幾點睡幾點醒，慢慢轉回白天的感受，很多人的失眠反而自然鬆動。「因為大腦真正需要的，不是完美睡眠，而是安全感。」

失眠不是命運 是可以被重新設計的大腦狀態

張家銘表示，失眠不是性格缺陷，也非體質注定，而是一種可以被訓練、可以被重塑、可以被逆轉的神經網路狀態。真正有效的失眠治療，不是多一顆藥，「而是讓大腦重新學會信任夜晚。」當神經系統真的相信現在是安全的，不需要警戒，不需要運轉，睡眠就會自然發生。睡眠不是用力得來的，是放下之後，系統自己會完成的事。

