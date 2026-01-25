400萬保時捷Taycan毀了！台南醉媽載女 橫掃7車釀1傷

台南市新營區24日晚間發生保時捷連環撞事故，小貨車遭撞退10多公尺、車頭嚴重毀損。（圖／翻攝畫面）

台南市新營區新進路24日晚間8時50分許發生嚴重連環車禍，40歲吳姓女子駕駛市價逾400萬元的保時捷Taycan純電跑車，車上載著女兒，疑似酒後加上車速過快失控，連續衝撞路邊7輛汽、機車，造成一名貨車司機受傷送醫。吳女事後經酒測數值高達0.92毫克，全案依公共危險罪嫌移送法辦。

據了解，肇事保時捷先在生命禮儀公司前失控，撞上路邊停放的2輛自小客車與1輛機車，其中首輛遭撞汽車左前輪當場被撞斷。隨後車輛彈至對向車道，又擦撞機車行門口停放的3輛機車，最後逆向正面撞擊停在郵局前的小貨車，整起事故肇事距離長達約百公尺。

遭撞的小貨車當時停在郵局前，駕駛突遭猛烈撞擊，車輛被推撞後退10多公尺，車頭嚴重變形。台南市消防局救護人員獲報趕抵，將肋骨受傷的小貨車駕駛送醫治療，所幸意識清楚，無生命危險。

肇事的保時捷車頭保險桿凹陷、毀損嚴重，吳女與車內女兒均未受傷，但下車時明顯驚魂未定。

警方到場後進行交通疏導與採證，初步清查共波及7輛汽、機車。吳女酒測值高達0.92毫克，已明顯超標，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，並將進一步釐清肇因。

