400萬名車被拖！車主撕封條偷上車裝睡 為省600恐吃官司

苗栗縣一名黃姓男子因違規停車遭拖吊，竟由友人駕車尾隨拖吊車，趁停等紅燈時撕毀封條、開門鑽入車內，事後謊稱拖吊時正在睡覺而矇混過關，不過他們竟將違規過程PO網，意外被警方看到，恐將面臨刑事責任。

黃男看到愛車被拖走，竟偷偷跑上車假裝自己在睡覺。（圖／翻攝畫面）

這起事件發生於昨（20日）上午9時30分，苗栗市站前路、客運總站前發現一輛新車價約400萬元的奧迪四十五TFSI豪華轎跑車違規停放紅線，苗縣警局交通隊依法執行拖吊，不過當回到拖吊場後，約僱人員卻發現車內有人，男子表示自己剛剛都在車內睡覺。

由於規定上，若執行拖吊時車內有人，就不能逕行上架把車拖走，約雇人員疑自知理虧且一時緊張，就沒有收取600元的拖吊費，打算之後再開一張違停紅線罰單，最後就讓他離開。

不過警方昨晚意外發現，原來這名駕駛事發當下並不是車內，而是在發現自己的車輛被拖吊後，便搭乘朋友的車子尾隨，途中看到拖吊車停等紅燈，黃男大膽撕毀封條、開啟車門跳上駕駛座，一路坐回拖吊場，這才知道原來遭到惡整。

針對此案，警方今日將傳喚黃男到案製作筆錄，除依道路交通管理處罰條例舉發、追討車輛移置費外，撕毀封條部分另依刑法第一百三十九條損壞、除去或污穢公務員依法所施之封印或查封之標示妨害公務罪移請刑警大隊偵辦。

警方指出，黃男可能面臨兩年以下有期徒刑、拘役或二十萬元以下罰金，加上數萬元罰鍰，得不償失，呼籲民眾勿違規停車及脫序行為，以維護用路安全，視公權力為無物的行為將受到法律制裁。

