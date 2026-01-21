400萬奧迪遭拖吊！離譜駕駛撕封條跳上車 一路坐抵拖吊場慘了

苗栗警方執行違停拖吊，黃姓男子趁停第紅燈偷鑽進車內；警方依其自拍影片將追究刑責。讀者提供



離譜行徑！苗栗警分局與拖吊業者執行業務，在苗栗市站前路推掉一輛價值400萬元的奥迪45 TFSI的豪華轎跑車，豈料，拖回拖吊場途中，奧迪駕駛趁停等紅燈，竟然撕毀封條、開啟奧迪車門跳上駕駛座，一路坐抵拖吊場。

事件發生20日上午9時30分，地點位在苗栗市站前路，苗栗警分局拖吊場員警執行違規停車拖吊勤務時，將奧迪45 TFSI的豪華轎跑車移置上架，拖回拖吊場，在苗栗市中華路栗華飯店前停等紅燈，奧迪駕駛竟搭著友人的車，從後方逕行撕毀奧迪車門封條、開啟跳上駕駛座，一路坐回拖吊場。

廣告 廣告

警方表示，依據取締違規停車作業程序，違規車輛一經上架後，拖離原違規地，即不得停止拖吊及放行。

全案除依道路交通管理處罰條例舉發、繳納車輛移置費外，有關民眾撕毀封條部分，依刑法第139條損壞、除去或污穢公務員依法所施之封印或查封之標示妨害公務罪偵辦。警方呼籲民眾勿違規停車及脫序行為。

苗栗警方執行違停拖吊，黃姓男子趁停第紅燈偷鑽進車內；警方依其自拍影片將追究刑責。讀者提供

苗栗警方執行違停拖吊，黃姓男子趁停第紅燈偷鑽進車內；警方依其自拍影片將追究刑責。讀者提供

更多太報報導

北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐

朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背

悍妻「滾燙熱水潑丈夫」 他睡夢中驚醒裸身奔逃！法官認殺人未遂