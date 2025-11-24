400萬物資暖進1866戶！議會送暖15年 一桌桌都是高雄人的愛

▲弱勢家庭的年度大暖日！議會攜手650志工送暖全高雄。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】「議起呷辦桌‧真情暖心窩」議會114年寒冬聯合送暖活動23日熱鬧舉辦，議長康裕成率議員為1866戶弱勢邊緣家庭送暖，還邀請內門知名總鋪師阿隆師到場辦桌，在議會繽紛聖誕燈光下暖心開席。

▲議會聖誕燈海開席！阿隆師現煮辦桌，幸福香氣滿廣場。

送暖15年不間斷，議會再次攜手高雄市社福慈善總會齊心做公益，將政府資源較難觸及的街友、經濟弱勢家戶及育有幼童的家庭納入服務，活動首次邀請內門知名總鋪師阿隆師將辦桌搬進議會廣場，搭配議會為迎接聖誕節所裝飾的大型聖誕樹、聖誕燈飾以及親子夜市，讓受助家庭在溫馨氛圍中共享佳餚、親子同樂。

▲與會貴賓合影

康議長偕同陳明澤、劉德林、張漢忠、李雅靜、陳慧文、黃飛鳳、林智鴻、鄭安秝及李順進等議員，以及曾俊傑副議長、黃文益、王耀裕及張博洋議員服務團隊，及市府勞工局局長江健興、毒防局局長陳盈秀、社會局副局長葉欣雅等人共同關懷弱勢市民。

▲康裕成議長致詞

康議長表示，議會寒冬送暖活動邁入第15年，特別感謝社福慈善總會李昭揚理事長率領團隊整合資源，並號召各界善心人士共同參與。今年共有110個民間團體及善心企業投入，動員650人次志工，募集超過400萬元善款與物資，協助1866戶經濟弱勢家庭。

她說，將每一份愛心物資精準送到真正需要的家庭並不容易，從資源募集到志工動員、分工配送，每一個環節都需要高度投入，感謝所有夥伴的無私奉獻，讓這份温暖能在每一年冬天延續。

高雄市社福慈善總會李理事長感謝議會及每個慈善團體的情義相挺，讓寒冬送暖活動能圓滿達成。

▲康裕成x阿隆師x李昭揚理事長溫暖上菜秀 「八寶丸」象徵把愛包進去。

此外，康議長、阿隆師及李理事長還登台帶來溫暖上菜秀，共同示範「八寶丸」料理，在阿隆師帶領下，康議長及李理事長將滿滿的愛包進八寶丸中，代表公私協力、加菜加溫，把關懷送進家庭，也讓現場掌聲不斷。

康議長期待透過輕鬆溫馨的活動與料理，為弱勢邊緣家庭注入新能量，並期盼未來持續匯聚更多力量，讓高雄成為更有愛、更溫暖的城市。

議會聖誕樹將於12月4日正式點燈，邀請陽明國中管樂班及牧師團親臨現場為城市祝禱，歡迎市民朋友一同迎接溫馨聖誕；議會聖誕樹及裝飾將於12月4日起至115年1月31日止，每日17:30至20:30點燈。