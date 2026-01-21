400萬豪車遭拖吊 駕駛撕封條跳上車 坐回拖吊場

男子異想天開，請朋友開車載他追上拖吊車，趁拖吊車停紅燈時，擅自撕掉駕駛座的封條，坐上駕駛座。（圖／東森新聞）





苗栗市一名27歲黃姓男子，把要價400萬的進口車違停在苗栗火車站前廣場，被警方拖吊。他竟異想天開，請朋友開車載他追上拖吊車，趁拖吊車停紅燈時，擅自撕掉駕駛座的封條，坐上駕駛座。整個過程被拖回拖吊場後，他還謊稱自己在車上睡著，並將影片PO上網，結果被民眾檢舉。警方現在不但要開罰、追討拖吊費用，還將依損壞公務員封印罪送辦。

違規民眾：「他執行公務中，這樣我們會有問題嗎？叫他停止執行、延後執行。」

明知道有問題，黃姓男子仍衝下車，撕掉被拖吊車子的封條，闖進車內。

違規民眾：「GOGOGO，瘋子，真是一條漢子。」

黃姓男子違規闖入被拖吊的車子，還一路自拍證據全程錄影。

違規民眾：「大船入港。」

黃姓男子躲在車內，一路被拖進保管場，看見管理人員後，打開車門還裝無辜。

保管場人員vs.黃姓男子：「你怎麼在車上？（我剛在車上睡覺，就被你拖回來了），那你拖回來怎麼沒下來，（我想說你在忙辛苦了）。」

因為不能拖吊有人在車上的違規車輛，民間拖吊業者自知理虧就放他走。黃姓男子省了一筆拖吊費與罰單，還囂張把整個過程PO上網，被民眾檢舉。警方調閱路口監視器，發現他趁拖吊車停紅燈時闖進違規車，拖吊車行車紀錄器也清楚拍下他犯案過程。

苗栗縣警局交通隊副隊長林宏明表示：「本局苗栗拖吊場員警在執行違規停車拖吊勤務時，將紅線違停自小客車移至上架拖返場，後面同行車輛民眾逕自撕毀封條，依刑法第139條妨害公務罪偵辦。」

事情發生在20號，黃姓男子把400萬的進口轎跑車違停在苗栗火車站前廣場，發現被拖吊後，找朋友開車追上拖吊車，接著闖進車內，謊稱自己在車上睡覺。警方表示，他把違法當有趣，目前不但要開罰、追討拖吊費，還將依損壞公務員封印罪送辦，最高可處2年徒刑，或易科罰金20萬。

