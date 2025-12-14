400萬點擊掀風暴！羅馬尼亞司法被「俘虜」 民眾街頭怒吼改革

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

位在東南歐的羅馬尼亞近日爆出司法腐敗醜聞，人民紛紛站上街頭。羅馬尼亞調查新聞平台「記錄者」（Recorder）於上周二（9日）發布紀錄片《被俘虜的正義》（Captured Justice）以來，該片在YouTube上的點擊量已接近400萬次，激起了政界人士和公眾的強烈憤慨。自上周三以來，憤怒的民眾每晚都在首都布加勒斯特（București）和其他幾個城市舉行示威遊行。

羅馬尼亞調查新聞平台Recorder於上周二發布紀錄片《被俘虜的正義》，揭露重大腐敗案件如何石沉大海，激起政界人士和公眾的強烈憤慨。（圖／美聯社​​​​​​）

《被俘虜的正義》描述重大腐敗案件如何石沉大海，以及盡責盡職的法官和檢察官在調查、審理過程中被上級阻撓或懲罰，還包括政客和公務員挪用數百萬美元卻不獲罪。片中也有地方法官現身說法，講述紀律處分遭濫用，用來恐嚇或詆毀司法人員，讓人恐懼甚至自我審查。

「巴爾幹洞察」（Balkan Insight）報導，200名法官和檢察官在上周日發表聯合聲明，聲稱聲稱羅馬尼亞司法系統實際上已被最高司法權力「俘獲」，並被扭曲以服務於有影響力的政治和經濟勢力的利益。他們認為，「記錄者」披露的內容僅僅是「冰山一角」，並警告說，整個司法系統的公信力正面臨風險。

根據「德國之聲」（DW）報導，羅馬尼亞總統丹（Nicusor Dan）在其臉書頁面上表達了對這份報告的支持，並呼籲進行更徹底的司法改革，同時宣將於22日與司法界磋商，這是獨裁者齊奧賽斯（Nicolae Ceausescu）結束統治的紀念日。該貼文獲得了1萬個贊，但也收到了數千條憤怒的評論，要求他用實際行動來兌現自己的承諾。總理博洛揚（Ilie Bolojan）告訴媒體，他理解民眾的沮喪，並承諾將糾正「體制中存在的嚴重問題」。

2007年羅馬尼亞加入歐盟後，布魯塞爾對其司法系統進行了特別監督。但2023年解除監督後，反腐敗調查的步伐放緩，司法部門做出了一些高級別無罪判決，引發了人們對反腐敗鬥爭減弱的擔憂。多年來，一些法官和檢察官因公開反對系統性濫用權力而遭到調職、降職、調查或直接解僱。

