4000億對美投資換關稅調降？專家估算「要133 年才能回本」：真的划算？

台股周線在上週出現「連三黑」的走勢，照道理講本週應該要應該要出現強力反彈，然而今日台股漲勢卻不如預期，股市專家蔡明彰就在節目中指出，關鍵的因素就出在媒體報導台美關稅協定，台灣將對美投資4000億美元，換取美國將關稅調降，但他指出這筆交易從財務折現的概念計算，每年少付 30 億美元關稅，仍然必須花費 133 年才能回本，質疑是否真的划算。

蔡明彰分析，美國股市上週跌深反彈，原因不是因為輝達，而是歸功於紐約聯儲總裁John Wiiliams指出，美國勞動市場有疲軟的跡象，因此聯準會仍有可能降息，讓 12 月降息的機率突然跳升至 70% 左右，受到降息預期激勵，包括美國科技股、納斯達克指數在內，都反彈了接近 1%。

蔡明彰表示，台股進入下半年的觀察指標絕對不會是如上半年關注外銷訂單、經濟成長率的基本面而是要從籌碼面進行分析，他指出

外資從11月以來已賣超3577億元，是史上第二大賣超，上一次最大的賣超出現在三月對等關稅錢，外資提前賣超4656億元，顯示外資對於外在環境的敏感度，能在相對高檔、利空尚未明確時就先行拋售股票。

蔡明彰指出，外媒傳出台灣將以4000億美元投資美國，換取關稅從 20% 降到 10%，估計台灣每年可因此少繳關稅 30 億美元，但從財務折現的概念計算，投入本金 4000 億美元，每年賺回 30 億美元，必須花費 133 年才能回本。他指出，在美國投資 4000 億美元絕對是川普關稅的壓力，並質疑如果美國投資真那麼好賺，為何過去 50 年企業將生產基地放在東南亞、中國，而不是美國。

蔡明彰質疑這筆4000萬會由誰出資，如果是從外匯存底出資，扣掉台積電和鴻海已經承諾的金額，等於央行還要再拿出2300億元，可能導致台幣大貶，並造成金融體系不安，如果是由國安基金、四大基金或官方行庫出資，則等同於用納稅人的公共資金來承擔海外風險；如果是由若由民間企業出資，企業自主決策能力也將會受到挑戰。



