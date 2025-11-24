4000億美元拿走臺灣「半條命」 稅收2塊要交1塊給美國 國民黨：這不是合作而是對台殺雞取卵
臺美關稅協議傳出我方承諾投資金額約4000億美元，國民黨團痛批黑箱提出三項要求。（圖片來源／國民黨團）
英國《金融時報》報導，臺美關稅協議將拍板，我方承諾投資金額約4000億美元（約12.8兆元新台幣），國民黨立法院黨團今（24）日痛批「黑箱談判」、「密室 外交」，要求經濟部和國安會在一周內提出完整說明。
國民黨團提出三項要求，一是立即停止黑箱談判不能少數人「密室決定」，二是依據《條約締結法》立即向立法報告，三是公開所有對美承諾內容和影響。
《金融時報》報導，美台正接近一項關稅協議草案，內容包括台灣承諾對美投資約4000億美元，金額介於韓國3500億美元，與日本5500億美元之間。
國安局副局長張元斌在答覆國民黨籍立委馬文君質詢時，多次以假設性問題、尊重談判的經貿團隊來回應，他表示，可能要等到快確定，「我們才會評估」。
台灣GDP不到日韓1/3，送出半壁江山經濟馬上崩盤
前國安人士分析稱，日、韓投資的「保護費」，分占GDP的14%、20%，但是台灣GDP僅8千億美元，不到日、韓1/3，投資4000億美金占比是高達50%。
「臺灣與日、韓收入差近4倍，依比例換算，等於是日本付14元，南韓付20元，台灣是窮的那一個人，卻要付最多的50元。」
一旦拍板，等於是臺灣稅收「2塊要交1塊給美國」，國民黨團反對黑箱和出賣國家未來。（圖片來源／川普臉書）
他強調，如果臺灣要投資美國4000億美元，等於是送出半年收入、半壁江山，「同樣的價錢，台灣是用命來換一紙協議 。」
他表示，如依此拍板，台灣經濟將馬上面臨崩盤，國家不能在「不知道底線」的情況下進入談判，更不能同意會陷入財政風險的合作。
戰略專家也稱，這等於是臺灣稅收「2塊要交1塊給美國」，如果國防預算占GDP3%，等於是「3塊要交1塊買軍備」，扣掉這兩項，瞬間只剩下零點幾元，如何發展社福和建設？
「不需要跪到這種程度，台灣不需要照單全收。」專家強調，況且台積電投資美國1650億美元，如為「外加」額度，整體金額還要再向上推升到5650億美元。
羅唯仁出走疑為「國家交易」，馬文君批「動搖國本」
同時台積電前資深副總羅唯仁傳攜2奈米以下晶片機密資料出走，國安專家分析，羅是國安法簽證管制人員，這等於是為提高英特爾研發能力的「國家交易」，加上台積電美廠工程師被美列國安審查，總部調回部分人員、良率下降，都非單一事件。
國民黨團則是召開「投資美國4000億美元？ 打破黑箱！國會報告！」記者會，副書記長林沛祥指出，12兆新台幣從那裡來？台灣不是提款機，政府此舉是公然違反《條約締結法》第6條相關規定，「行政院沒有權力繞過立法院。」
「這就是密室外交。」林沛祥說明國民黨的立場強調，不是反美而是反黑箱，不是反外交而是反出賣國家未來，要求行政團隊提出完整說明，否則會提出更強烈的監督。
「政府在談判過程全面黑箱，行政院副院長鄭麗君卻是反服貿黑箱主要成員之一。」馬文君強調，現在談判全包裝在黑箱中，甚至可能「動搖國本」，希望臺美關係正向發展，但不該被掏空，甚至變成棄子。
再加上美中關稅夾擊，台灣中小企業、精密加工、工具機等核心產業一一被打趴，內需並未補上缺口，在這種脆弱的結構下，美國還要求台灣拿出「整整一半的GDP。」
馬文君痛批，未來20年將被掏空、經濟失血、國安受創，「這不是投資，是叫臺灣自殺；不是合作，是將臺灣殺雞取卵。」
