4000元內也能送出高級香氣！潘海利根、BYREDO、Diptyque、Acqua di Parma聖誕香氛禮盒精選推薦
想在年底交換禮物時留下深刻印象？不一定得花大錢！4000元以內就能入手設計感滿分、香氣高級的節慶香氛禮盒。無論是英倫幽默、北歐極簡、法式浪漫或義式工藝，都有讓人一聞就愛上的節日驚喜。
潘海利根：毛衣裡藏著的英倫幽默
把聖誕針織毛衣的溫暖氣息化成香氣，潘海利根用獨有的幽默重新詮釋節慶氛圍~「節日香氛經典禮盒」內有8款最受粉絲們喜愛的小香，包含月亮女神淡香水、牧羊少年古龍水、初醒桂香淡香精等皆在其中；另一款「月亮女神精巧禮盒」則收錄月亮女神淡香水與護手霜，小巧實用又帶點英倫貴族氣，無論送禮還是自留都剛剛好。
BYREDO：極簡外表下的溫度記憶
BYREDO今年聖誕節以北歐冬季為靈感，用香氣捕捉節慶的親密時光，其中「無人之境身體經典套組」將標誌香氛延伸至沐浴膠與身體乳，柔滑質地融合粉紅胡椒與玫瑰香氣，散發優雅與力量兼具的氣息；包裝採用繽紛幾何色塊，既摩登又不失節慶感，是懂生活的人都會選的那一盒。
Diptyque：童話世界裡的金色光影
如果今年要挑一款能讓人打開就「哇」出聲的香氛禮盒，那絕對不能錯過Diptyque！品牌以奇幻故事《燭金夜語》為靈感，把書本、松樹、貓咪圖騰化成節慶符號，為冬季帶來詩意又幽默的氣氛。「迷你蠟燭驚喜包」宛如一本金色魔法書，打開後藏著三款經典香氛─黑醋栗、無花果與34號香氣，溫柔中帶點神秘感，無論放在書桌或床邊都極具儀式感；而「限量聖誕蠟燭禮盒」更是收藏控夢寐以求的版本，從玫瑰、龍涎香到經典34號等，每一顆都像節慶夜裡的一盞小燈，點燃即讓整個空間散發法式溫暖。
Acqua di Parma：義式工藝的節慶光影
Acqua di Parma把多洛米蒂山脈的靜謐氛圍搬進節日場景中，「金色假期香氛驚喜包」不僅有著淡金光澤的刷紋工藝包裝袋，裏頭是70g克羅尼亞之光香氛蠟燭和12ml格調藏紅花淡香精&克羅尼亞經典淡香精的搭配，結合柑橘、花香與木質調的多層次氣息，更能體現義式的細膩與優雅。
