「4000年一遇美女」開槓公司！鞠婧禕控低薪遭壓榨 遭反咬火大反擊

記者林汝珊／台北報導

鞠婧禕被網友封為「4000年一遇美女」。（圖／翻攝自微博）

中國女星鞠婧禕2019年因出演神話劇《新白娘子傳奇》中的「白素貞」知名度再度攀升，也因出色的外表，被網友封為「4000年一遇美女」。不料她與前東家絲芭傳媒正式撕破臉，雙方就合約與酬勞問題隔空交火。盛傳鞠婧禕指控公司在合作期間支付低薪、未給業務分成，長期遭到壓榨；對此，絲芭傳媒火速發出聲明反擊，提出多項反控。

鞠婧禕槓上前東家。（圖／翻攝自鞠婧禕微博）

鞠婧禕與絲芭傳媒合作長達10年，鞠婧禕指控公司簽訂「雙重合同」、隱瞞真實收入，長期攔截她應得的分成。對此，絲芭方面不僅否認指控，還反控鞠婧禕違約。

對於鞠婧禕身為當紅女星，月薪卻僅25萬元人民幣（約新台幣110萬元），絲芭澄清，該金額自2017年起僅為配合上海市人才引進的納稅需求，並非其全部收入。此外，公司不僅提供名車代步，還安排上海外灘江景豪宅供她與助理居住。

絲芭傳媒反指控鞠婧禕將私人旅遊、聚會等開銷列為公帳報銷，痛批鞠婧禕「毫無感恩之心」，甚至引導粉絲對公司進行網路攻擊。對此，鞠婧禕則透過工作室與律師發表聲明，雙方目前各說各話。

