「4000年一遇美女」鞠婧禕控低薪壓榨 反遭前東家控握「嚴重經濟犯罪」證據：向國家舉報

被中國網友封為「4000年一遇美女」的鞠婧禕，曾以女團「SNH48」成員身分出道，單飛後星途相當順遂，陸續接演《芸汐傳》、《新白娘子傳奇》等夯劇，但除了頻頻被翻出整形照外，如今更則與前東家撕破臉，嚴厲指控鞠婧禕方利用輿論抹黑公司，甚至稱已掌握對方涉及「嚴重經濟犯罪」的證據，揚言將向國家機關舉報（告發）此事。

前東家低薪壓榨？

鞠婧禕人紅是非多，宣布單飛之際，10年合約到期後，卻與前東家絲芭傳媒陷入糾紛，控訴前東家簽訂「雙重合同」隱瞞真實收入，以及長期攔截自己該有的抽成等，並於日前主張合約早在2024年6月終止；但絲芭傳媒卻聲稱存在一份2018年的補充協議，將合約延長至2033年。

回擊鞠婧禕，絲芭傳媒措辭強硬

不過前東家絲芭傳媒今（18日）發布最新重磅聲明，嚴厲指控鞠婧禕方利用輿論抹黑公司。聲明中，絲芭傳媒措辭強硬，批鞠婧禕及其「所謂的個人工作室」多次罔顧事實、編造謊言，甚至私下利用「網路水軍」等非法手段對公司進行「網暴」，造成極大傷害。

絲芭傳媒在聲明最後，要求鞠婧禕立即收手，並強調將依據長期掌握的大量事實與劣跡，針對鞠婧禕本人及其關聯人「涂某某」涉嫌「嚴重經濟犯罪」的行為，擇日向國家監管機構、媒體及社會公眾進行全網公開實名舉報。

針對外界質疑，絲芭傳媒列出數據反擊鞠婧禕，指自2017年起為鞠婧禕設立個人工作室後，在100%自擔風險的情況下，出資人民幣1.6億元（約新台幣7.1億元）為其規劃演藝路線，甚至量身製作古裝大劇《芸汐傳》，並公開截至2024年5月，向鞠婧禕結算支付稅前金額共計人民幣1億3904萬餘元（約新台幣6.2億元），強調所有款項均有本人簽收憑證。

