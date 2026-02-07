4000花剩400元！侵佔「弱勢兒NET禮券」 台南嬤孫3人到案：不知嚴重

記者林昱孜／台南報導

台南一對弱勢家庭的姊弟持NET贊助禮券添購新衣，卻不慎遺失等不到好心人歸還。（圖／翻攝永康大小事）

台南一對弱勢家庭姊弟於上月底，拿著NET提供的4000元禮券，前往永康店替自己添過年新衣卻不小心將禮券遺失，讓姊弟相當懊惱傷心。本月4日警方受理報案，調閱監視器發現，拾獲者是61歲阿嬤及一對小姊弟，半小時後禮券花到只剩400元，

3人到案說明後，依侵佔罪將阿嬤送辦。

有網友在《永康大小事》PO文，上月底在中華路NET，有國小生持禮券購買衣物，挑完衣服要結帳，才發現禮券不見，默默在一旁等著，希望好心人能夠拾獲歸還，結果因為早已被撿走花掉，根本等不到；事情在網路上引起關注，「居然用別人的禮券花下去，小孩不懂事家長也以為是新年禮物嗎？侵佔罪啊」、「天啊。有夠傻眼～希望媽媽不要責備小孩」。

台南嬤孫3人到案說明，警方依侵佔罪送辦。（圖／翻攝Google Map）

永康分局復興派出所於4日受理報案，調閱監視器發現，阿嬤帶著一對小姊弟（13歲、11歲）到NET逛街，男童撿到禮券後交給阿嬤，接著3人就以禮券結帳買了3600元衣物。嬤孫3人接獲警方通知到案說明，阿嬤承認將禮券花掉，但不知道是弱勢兒童的提貨券。

「不曉得那麼嚴重，可以等值現金歸還他們」， 阿嬤提出此需求，警方提供她歸還方式，不過侵佔禮券是事實，依規定製作嬤孫3人筆錄後，將阿嬤依侵佔罪送辦。一時失慮在孫子面前做了最壞示範，還得吃上官司。

