4000萬勞斯萊斯國道擦撞遊覽車 維修費估破200萬

（記者許皓庭／雲林報導）市值高達4千萬元的勞斯萊斯 Phantom Drophead Coupe，7日下午行經國道一號雲林西螺路段時發生擦撞意外。該輛白色豪車在變換車道時疑似未注意後方大型車距離，強行切入中線車道，車頭當場擦撞到右側正要超車的遊覽車。撞擊畫面被前方車輛的行車紀錄器拍下，駕駛驚呼「喔！Rolls-Royce！」影片曝光後在網路引起熱議。

圖／市值高達4千萬元的勞斯萊斯 Phantom Drophead Coupe，7日下午行經國道一號雲林西螺路段時發生擦撞意外。（翻攝 WoWtchout－地圖型行車影像分享平台 YouTube）

根據 YouTube 頻道「WoWtchout－地圖型行車影像分享平台」上傳的畫面顯示，白色勞斯萊斯雖有開啟右轉方向燈，但遊覽車車頭早已超越豪車。勞斯萊斯駕駛仍持續變換車道，導致車頭擦撞上遊覽車左後方保險桿。遊覽車駕駛隨即煞車並下車查看，神情相當不悅，兩車一度停在車道間，場面緊張。

廣告 廣告

警方表示，目前尚未接獲報案，事發後並未進行現場舉報。據了解，雙方駕駛已私下達成和解，遊覽車業者也未提出告訴。該業者低調回應媒體詢問時僅表示：「在外面跑車都會遇到這種情況，人沒事就好。」

這起車禍引發網友討論，主要因涉事車輛為全球限量生產的 Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe，屬於手工打造的頂級敞篷車款，售價介於1800萬至4000萬元之間，買家多為企業家或宗教界名人。網友紛紛留言「這一撞比房子還貴」、「豪車也逃不過國道三寶」，甚至形容這是「全台最貴的擦撞」。

根據進口車商分析，該款車維修標準極高，原廠政策「不板修只更換」，若送回總代理維修，保險桿、鋁圈及右前大燈等零件需全面更換，估計修復費用約落在新台幣200至250萬元。

至於事故肇因，警方研判豪車駕駛可能未掌握與大型車間距、視線死角所致。由於事故僅造成車損、無人受傷，且雙方已私下處理，警方不再介入後續事宜。

更多引新聞報導

苗栗軍卡變換車道釀擦撞 三車連環撞驚險無人傷

韓國12萬台監視器被入侵！民眾裸體、分娩全曝光 爆駭客暗賣中國

