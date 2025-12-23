4000萬年前海洋巨獸現身屏東 龍王鯨化石限時亮相海生館

4000萬年前海洋巨獸現身屏東，龍王鯨化石限時亮相。(記者蔡宗憲攝)

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕見證鯨類演化關鍵時刻的珍貴化石首度移展屏東，國立海洋生物博物館推出全新《重返海洋》特展，特別向國立自然科學博物館借展距今約4000萬年的「龍王鯨」頭骨化石，吸引不少民眾駐足觀賞，展期僅至12月26日。

海生館指出，龍王鯨(Basilosaurus)為始新世海洋哺乳動物代表物種，產自摩洛哥，是鯨豚由陸生動物逐步適應海洋生活的重要過渡證據。從此次展出的頭骨構造中，可觀察其同時具備同型齒與異型齒，異型齒仍保有明顯多角齒根，清楚顯示其哺乳動物背景。

廣告 廣告

此外，龍王鯨的鼻孔位置已開始由吻部前端向後移動，反映呼吸構造對水中生活的演化適應；頸椎則出現縮短與癒合趨勢，呈現現代鯨豚流線型身體的雛形，拼湊出長期以來備受關注的鯨類演化關鍵樣貌。

海生館表示，這件龍王鯨化石為首次移展至海生館，透過跨館合作，讓南台灣民眾也能近距離觀察珍貴實體證據，深化對生命演化與自然變遷的理解，歡迎把握最後展期參觀。

【看原文連結】

更多自由時報報導

被鄭麗文當眾嗆「沒有大腦」 東吳副教授PO文回擊了！

明年蓋定了！全國唯一沒有火葬場的彰化縣 二次環評過關

把握週二好天氣！週三多雨一直下到週末

怕被拖累？中捷綠線大坑延伸段要脫鉤彰化 縣府說話了

